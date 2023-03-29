Кучеров вышел на 13-е место по очкам в НХЛ среди россиян (720), опередив Жамнова

Теги рейтинги Тампа-Бэй Алексей Жамнов Алексей Яшин Сергей Зубов НХЛ Павел Буре Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров вышел на 13-е место по очкам в НХЛ среди россиян (720).

Форвард «Тампы» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (4:0).

На его счету стало 104 (28+76) очка в 75 играх сезона. За карьеру в рамках регулярок – 720 (274+446) очков в 637 играх. 

Кучеров вышел на 13-е место среди лучших российских бомбардиров в истории лиги, обогнав Алексея Жамнова с 719 (249+470) очками в 807 играх. 

На 12-м месте идет Сергей Зубов с 771 (152+619) очком в 1068 играх, на 11-м – Павел Буре с 779 (437+342) очками в 702 играх, на 10-м – Алексей Яшин с 781 (337+444) очком в 850 играх. 

Кроме того, Кучеров вышел на 13-е место среди лучших российских ассистентов в истории лиги (446 передач), опередив Яшина (444).

На 12-м месте идет Андрей Марков (453 передачи в 990 играх), на 11-м – Жамнов (470 в 807), на 10-м – Игорь Ларионов (475 в 921). 

6 комментариев

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Andrey Bokov
жесть конечно) у Овечкина голов больше чем у Куча очков.Это к вопросу, чё все так носятся с рекордом 99. да вот чего. последние 5 лет только и слышим про Кучерова . то он это то он то. 720 очков)) И не скажешь, что мало))
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Фёдор Кузнецов
Ответ Crosby174
Можно и до Вячеслава Козлова (853 очка) попробовать добраться.
Думаю не много не хватит ему, но Гончара обойдёт с запасом
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дима Миронов
никто не знает, вдруг он решит регулярки пропустить как 21 году
Ну это возможно конечно, но если сыграет хотя бы матчей 50-60 думаю попадёт в топ 10
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Crosby174
Ответ Фёдор Кузнецов
В следующем сезоне в топ 10 войдёт
Можно и до Вячеслава Козлова (853 очка) попробовать добраться.
0
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Дима Миронов
Ответ Фёдор Кузнецов
В следующем сезоне в топ 10 войдёт
никто не знает, вдруг он решит регулярки пропустить как 21 году
0
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Фёдор Кузнецов
В следующем сезоне в топ 10 войдёт
+2
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