Кучеров вышел на 13-е место по очкам в НХЛ среди россиян (720), опередив Жамнова

вышел на 13-е место по очкам в среди россиян (720).

Форвард « » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Каролиной» (4:0).

На его счету стало 104 (28+76) очка в 75 играх сезона. За карьеру в рамках регулярок – 720 (274+446) очков в 637 играх.

Кучеров вышел на 13-е место среди лучших российских бомбардиров в истории лиги, обогнав Алексея Жамнова с 719 (249+470) очками в 807 играх.

На 12-м месте идет Сергей Зубов с 771 (152+619) очком в 1068 играх, на 11-м – с 779 (437+342) очками в 702 играх, на 10-м – с 781 (337+444) очком в 850 играх.

Кроме того, Кучеров вышел на 13-е место среди лучших российских ассистентов в истории лиги (446 передач), опередив Яшина (444).

На 12-м месте идет Андрей Марков (453 передачи в 990 играх), на 11-м – Жамнов (470 в 807), на 10-м – Игорь Ларионов (475 в 921).