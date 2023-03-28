Каменский о Федотове: «Если у Ивана есть характер и желание доказывать, он сможет себя проявить. ЦСКА – достойный клуб для этого»

поделился мыслями о будущем .

Ранее ЦСКА сообщил, что готов рассмотреть возможность возвращения Федотова после увольнения из армии.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Я не знаю, в какой форме находится Иван Федотов. Но он отличный вратарь, все будет зависеть от него. Если у Ивана есть характер и желание доказывать, он сможет себя проявить. ЦСКА – достойный клуб для этого.

Многие ребята в наше время возвращались из армии, начинали играть в хоккей, выступали на высоком уровне. Повторюсь, все зависит от Федотова. Стоит ли ему возвращаться в ЦСКА, имея контракт в ? Это должен он решать», – сказал олимпийский чемпион.