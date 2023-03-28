Александр Пашков: «Если бы Федотов был действительно нужен ЦСКА, его давно бы вытащили. Не думаю, что он вернется в клуб»

Александр Пашков считает, что надо возобновить карьеру в .

Ранее ЦСКА сообщил, что готов рассмотреть возможность возвращения Федотова после увольнения из армии.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Не думаю, что Федотов вернется в ЦСКА. Во-первых, год назад он сам ушел из команды. Во-вторых, вратарь уже почти год находится в Вооруженных силах, а ЦСКА о нем совершенно забыл.

Если бы Федотов был действительно нужен армейскому клубу, его давно уже вытащили бы и привлекли в хоккей. Но этого не происходит. Поэтому вряд ли Иван и ЦСКА вновь найдут друг друга.

– Где тогда Федотову логичнее продолжить карьеру? Ведь и его договоренность с «Филадельфией» сейчас тоже под вопросом из-за года без хоккейной практики.

– Ивану надо возобновить карьеру в КХЛ. Возраст у него подходящий, хотя психологически будет трудно. Федотову нужна поддержка. Про него все хоккейные люди словно забыли. А Иван много сделал для нашего хоккея, он вратарь сборной России, представлял страну на Олимпиаде. Ему нужно помочь в этой ситуации.

– Помочь именно с продолжением профессиональной карьеры? С трудоустройством?

– Да, человек попал в непонятную ситуацию, которую никто так толком и не объяснил – почему именно Федотова так скоропостижно в армию забрали? Но раз уж человек год пропустил, ему надо помочь восстановить форму, – сказал олимпийский чемпион.