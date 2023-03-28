ЦСКА готов рассмотреть возвращение Федотова после увольнения из армии: «Разногласий на этот счет с компанией «Роснефть» не имеется»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею возможные переходы Филадельфия бизнес НХЛ КХЛ олимпийский хоккейный турнир Роснефть Иван Федотов Хоккей

ЦСКА готов рассмотреть возможность возвращения Ивана Федотова после увольнения из армии.

Об этом сообщается в заявлении клуба.

«В связи с появлением в ряде публичных источников информации о возможном возвращении в состав ХК ЦСКА бывшего голкипера Ивана Федотова, клуб сообщает следующее.

Иван Федотов является воспитанником хоккейной школы московского ЦСКА. Из подававшего надежды юниора Иван вырос в признанного мастера спорта, став профессионалом международного класса. Подтверждением этому является блестяще проведенный за наш клуб сезон-2021/2022, в ходе которого ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, а Федотов был признан лучшим вратарем сезона Континентальной хоккейной лиги.

Кроме того, Иван Федотов защищал ворота хоккейной сборной России во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, когда наша сборная завоевала серебряные медали.

Как известно, в прошлом году Федотов был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, где достойно служит по сегодняшний день.

По завершении срока службы Федотова руководство ХК ЦСКА готово рассмотреть возможность его возвращения в состав клуба в случае заинтересованности в этом самого игрока. Пока с такими предложениями ни Иван, ни его представители в ЦСКА не обращались.

Хотели бы также отметить, что никаких разногласий на этот счет у руководства ХК ЦСКА с владельцем клуба, компанией «Роснефть», не имеется.

Привлечение воспитанников отечественной хоккейной школы к основному составу клуба и профессиональный рост игроков в России являются приоритетом для ХК ЦСКА. Вместе с тем, в настоящее время существуют пробелы в законодательстве Российской Федерации, которое регулирует деятельность агентов. К сожалению, интересы агентов ограничиваются исключительно получением личной выгоды, именно поэтому они заинтересованы в переходах игроков в зарубежные клубы.

Таким образом, отток игроков никак не способствуют развитию отечественного хоккея и спорта в целом. Считаем, что этому должна быть дана адекватная правовая оценка, а их деятельность необходимо должным образом урегулировать», – говорится в заявлении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

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37 комментариев

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kaplanido
Беги Айвен, беги!
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Николай Польский
Ответ Vagner01
А на чьем бабле сидит Локомотив? Не на РЖД? Или с продаж маек и атрибутики зарплаты Шалунову и прочим платит?
Точно👍👍👍
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Krem236
Я конь, но после такого я бы точно не вернулся в команду!!
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McGregor
Когда кажется, что вчера прочитал что-то настолько лживое, что дальше уже некуда, но сегодня тебя опять разубеждают.
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Безин Чук
Ответ Serge Vendino
Оказывается, игроки за океан уезжают из-за корыстных агентов. ЦСКА и Роснефть доблестно спасли карьеру Федотова.
Роснефть настолько за всё российское против всего нероссийского, что даже прибыль с продажи нефти готова была Ване щедро насыпать, чтоб не уезжал, а он вон какой...
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Игорь Иванов
Ответ Mi4eL
и болельщиков нет. все для одного болельщика )))
Ну зря Вы так насчёт болельщиков, их много.
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Безин Чук
TpиДвaPaзы
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Роберт Зайнуллин
Многоходовочки бессовестных, безжалостных нелюдей. Надеюсь Никитин выбъет эту сечиновскую помойку из КГ.
+3
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2hsjck49rf
Ответ serious fan
Скорее всего Иван поедет в Филу и весь следующий сезон проведёт в АХЛ. Что бы забыть этот год .
Всю оставшуюся жизнь…
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Александр Иванов
Предложение ЦСКА от которого трудно отказаться, ведь мобилизацию еще никто не отменял.
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Поговорим о разном
Ответ Gord Lane
Филадельфия это хорошо, но как получит сейчас по итогам службы в армии, что у него был допуск к уровням секретности и формы допуска к государственной тайне и тут уж не только Филадельфия, тут Турция летом будет из разряда нереального
Не понятно за что Вам минус поставили? Сейчас и мне "влепят" за поддержку ( но мне фиолетово). И полностью с Вами согласна. И не просто так. На своей шкуре опыт имею. Работала на "почтовом ящике". Перед увольнением "как назло" - получила документ с грифом "СС". По работе была "осведомлённая". Документ фиговый. Не было там тайн. Но гриф то - стоял на нём. И хотя это уже было далеко после СовСоюза и в Российские времена, но правила какие-то действовали. В итоге мне отказали в оформлении заграничного паспорта. И ждала срок окончания этих правил. А я не скандальная была. Просто - формальность. Люди ездили в Египет и Турцию, а я по территории России. Не жалею Нашла места для отдыха. Но факт- не всё можно себе позволить по желанию. Не исключено, что и сейчас часть правил действует. И при необходимости - могут применить. Шумиха с Иваном большая. Он может попасть "под раздачу" и сейчас.
+7
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Александр Калачев
Ответ Евгений Исаев
Но была) А сегодня нет)
ее еще вчера вечером стерли
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Mi4eL
Думаю что цска у Ивана стоит на самом последнем месте после после этого предательства
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Mi4eL
Ответ Clever_mind
Этот псевдовеликий клуб сидит на бабле от Роснефти и ничего не делает. Спонсоров толком привлечь не способны. Вернее не хотят. А зачем? Сечин башляет. С болельщиками срань сплошная. ВПЕРЕД ЛОКОМОТИВ!
и болельщиков нет. все для одного болельщика )))
0
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Денис Феношин
Это хорошо, что Иван и его представили не связывались с ЦСКА, значит скоро в Филадельфии увидим.
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Олег Васильев
Мы живём под собою не чуя страны.(
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Евгений Исаев
Ответ Игорь Иванов
Ну новость из тех ещё источников была. Вообще не понятно уже во что верить.
Но была) А сегодня нет)
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dzenga 1
А оно ему надо !?
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vatto
ваня если ты согласишься...как это детям обьяснишь? от совести не убежишь
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Игорь Иванов
Ответ Евгений Исаев
Вчерашняя новость про истерику Сечина и его угрозы Есмантовичу куда-то делась))) Там про Федотова-предателя и пр. Сегодня разногласий нет))) Спортс - диванная собачка Газпрома и Роснефти)))
Ну новость из тех ещё источников была. Вообще не понятно уже во что верить.
+2
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wolf 100
Ответ Gord Lane
Филадельфия это хорошо, но как получит сейчас по итогам службы в армии, что у него был допуск к уровням секретности и формы допуска к государственной тайне и тут уж не только Филадельфия, тут Турция летом будет из разряда нереального
в любом случае в цска не пойдет,любой топ клуб кхл с руками оторвет талантливого вратаря,
+2
0
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Евгений Исаев
Вчерашняя новость про истерику Сечина и его угрозы Есмантовичу куда-то делась))) Там про Федотова-предателя и пр.
Сегодня разногласий нет)))
Спортс - диванная собачка Газпрома и Роснефти)))
+5
0
+5
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Gord Lane
Филадельфия это хорошо, но как получит сейчас по итогам службы в армии, что у него был допуск к уровням секретности и формы допуска к государственной тайне и тут уж не только Филадельфия, тут Турция летом будет из разряда нереального
+13
-2
+11
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wolf 100
сначало замутили это дело,предали,затем решили возвращать,есть совесть у этих людей,или решили федотов это просто пешка в их руках,
+2
-1
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Vagner01
Ответ Clever_mind
Этот псевдовеликий клуб сидит на бабле от Роснефти и ничего не делает. Спонсоров толком привлечь не способны. Вернее не хотят. А зачем? Сечин башляет. С болельщиками срань сплошная. ВПЕРЕД ЛОКОМОТИВ!
А на чьем бабле сидит Локомотив? Не на РЖД? Или с продаж маек и атрибутики зарплаты Шалунову и прочим платит?
+17
-5
+12
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