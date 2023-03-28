ЦСКА готов рассмотреть возвращение Федотова после увольнения из армии: «Разногласий на этот счет с компанией «Роснефть» не имеется»

ЦСКА готов рассмотреть возможность возвращения после увольнения из армии.

Об этом сообщается в заявлении клуба.

«В связи с появлением в ряде публичных источников информации о возможном возвращении в состав ХК ЦСКА бывшего голкипера Ивана Федотова, клуб сообщает следующее.

Иван Федотов является воспитанником хоккейной школы московского ЦСКА. Из подававшего надежды юниора Иван вырос в признанного мастера спорта, став профессионалом международного класса. Подтверждением этому является блестяще проведенный за наш клуб сезон-2021/2022, в ходе которого ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, а Федотов был признан лучшим вратарем сезона Континентальной хоккейной лиги.

Кроме того, Иван Федотов защищал ворота хоккейной сборной России во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, когда наша сборная завоевала серебряные медали.

Как известно, в прошлом году Федотов был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, где достойно служит по сегодняшний день.

По завершении срока службы Федотова руководство ХК ЦСКА готово рассмотреть возможность его возвращения в состав клуба в случае заинтересованности в этом самого игрока. Пока с такими предложениями ни Иван, ни его представители в ЦСКА не обращались.

Хотели бы также отметить, что никаких разногласий на этот счет у руководства ХК ЦСКА с владельцем клуба, компанией «Роснефть», не имеется.

Привлечение воспитанников отечественной хоккейной школы к основному составу клуба и профессиональный рост игроков в России являются приоритетом для ХК ЦСКА. Вместе с тем, в настоящее время существуют пробелы в законодательстве Российской Федерации, которое регулирует деятельность агентов. К сожалению, интересы агентов ограничиваются исключительно получением личной выгоды, именно поэтому они заинтересованы в переходах игроков в зарубежные клубы.

Таким образом, отток игроков никак не способствуют развитию отечественного хоккея и спорта в целом. Считаем, что этому должна быть дана адекватная правовая оценка, а их деятельность необходимо должным образом урегулировать», – говорится в заявлении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, 1 июля 2022 года вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина-2022 в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.