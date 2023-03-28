Капризов о травме после хита Стэнли: «Игровой момент, бывает. Сам тоже виноват, что неправильно сыграл»

высказался о том, что получил травму после хита .

10 марта стало известно, что форвард пропустит 3-4 недели из-за повреждения нижней части тела. Он получил травму в матче с « », попав под силовой прием защитника «Джетс» Стэнли.

– Как вообще все там произошло?

– Когда он уже упал, я уже, в принципе, почувствовал сразу на льду. Потом попробовал поехать обратно в зону, но уже понял, что все, до свидания.

– Стэнли сам звонил лично тебе?

– Ничего такого не было. Это нормально, игровой момент, бывает.

В принципе, сам тоже виноват, может быть, что неправильно сыграл, подстроился под шайбу. Игровой момент, хоккей, бывает со всеми. Травмы не исключение у каждого спортсмена, все с этим сталкиваются, – сказал форвард «Миннесоты».

Стэнли о травме Капризова: «Я пытался завершить силовой прием. Не ожидал, что он упадет»