Капризов о травме после хита Стэнли: «Игровой момент, бывает. Сам тоже виноват, что неправильно сыграл»
Кирилл Капризов высказался о том, что получил травму после хита Логана Стэнли.
10 марта стало известно, что форвард пропустит 3-4 недели из-за повреждения нижней части тела. Он получил травму в матче с «Виннипегом», попав под силовой прием защитника «Джетс» Стэнли.
– Как вообще все там произошло?
– Когда он уже упал, я уже, в принципе, почувствовал сразу на льду. Потом попробовал поехать обратно в зону, но уже понял, что все, до свидания.
– Стэнли сам звонил лично тебе?
– Ничего такого не было. Это нормально, игровой момент, бывает.
В принципе, сам тоже виноват, может быть, что неправильно сыграл, подстроился под шайбу. Игровой момент, хоккей, бывает со всеми. Травмы не исключение у каждого спортсмена, все с этим сталкиваются, – сказал форвард «Миннесоты».
Стэнли о травме Капризова: «Я пытался завершить силовой прием. Не ожидал, что он упадет»
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