Капризов про шутку Эвасона о результативности «Миннесоты»: «Может быть, он не шутил. Надо будет спросить, может, я всерьез не нужен»

Теги травмы Миннесота НХЛ Дин Эвасон Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов отреагировал на шутку тренера об игре «Миннесоты» в отсутствие россиянина.

10 марта стало известно, что форвард пропустит 3-4 недели из-за повреждения нижней части тела.

– Ваш главный тренер Эвасон пошутил после 8:5, когда выиграли у «Сент-Луиса». Он сказал в шутку: «Ну и кому нужен этот ваш Капризов». Скажи честно, после этого интервью ты ему позвонил, сказал: «Але, что это такое? В смысле я не нужен?»

– Нет, я не звонил и ничего не говорил. Я знаю, он любит пошутить, свои шутки у него всякие бывают.

Но, может быть, не шутил, я не знаю. Может, так и есть. Не знаю, я не смотрю особо медиа. Не обращаю особо внимания на это. Надо будет спросить, может, всерьез не нужен, – сказал форвард «Миннесоты». 

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4 комментария

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Фтемноте
Его с радостью заберут многие команды.
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Антон Якимцев
Ну если не нужен, есть полно команд, где он пригодится)
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Сергей Жарковский
А если это не шутка Кирилл?🤣
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vintorez
хорошая команда не зависит от одного игрока
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