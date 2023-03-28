Капризов про шутку Эвасона о результативности «Миннесоты»: «Может быть, он не шутил. Надо будет спросить, может, я всерьез не нужен»

отреагировал на шутку тренера об игре «Миннесоты» в отсутствие россиянина.

10 марта стало известно, что форвард пропустит 3-4 недели из-за повреждения нижней части тела.

– Ваш главный тренер пошутил после 8:5, когда выиграли у «Сент-Луиса». Он сказал в шутку: «Ну и кому нужен этот ваш Капризов». Скажи честно, после этого интервью ты ему позвонил, сказал: «Але, что это такое? В смысле я не нужен?»

– Нет, я не звонил и ничего не говорил. Я знаю, он любит пошутить, свои шутки у него всякие бывают.

Но, может быть, не шутил, я не знаю. Может, так и есть. Не знаю, я не смотрю особо медиа. Не обращаю особо внимания на это. Надо будет спросить, может, всерьез не нужен, – сказал форвард «Миннесоты».