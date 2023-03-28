«Миннесота» набрала очки в 8 из 9 матчей после травмы Капризова, одержав 6 побед. Клуб лидирует в дивизионе

Теги Миннесота НХЛ Дин Эвасон Кирилл Капризов Хоккей

«Миннесота» набрала очки в 8 из 9 матчей после травмы Капризова, одержав 6 побед.

Сегодня «Уайлд» справились с «Сиэтлом» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Дина Эвасона набрала 95 очков в 74 матчах и лидирует в Центральном дивизионе, при этом уступая «Колорадо» (94 в 73) по потерянным очкам. 

В последних 9 матчах клуб обходился без форварда Кирилла Капризова. Лучший бомбардир «Миннесоты» в текущем сезоне (74 очка в 65 играх, 39+35) выбыл из-за травмы. 

9 комментариев

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La Corsa
Кто знает, а Нюквист сыграет в этом сезоне?
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LOsP06GH
Ответ Белый офицер
При этом они забрасывать стали больше. при Капризове в основном 2-3 шайбы (в основном они забрасывались за участи Кирилла) хватало для победы.
Это вопросы к тренерскому штабу.
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nightingale46
Как Болди прибавил, когда ему собрали нужное звено - Эк как качественный двусторонний центр и игровичок в хорошем тонусе - обмен юхи пока смотрится кражей, хотя они и близко не шел по сравнению с топовыми обменными активами вроде - кейна, майера, тарас или РоР
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37old
Ответ Иван Павлов
Болди прекрасен, именно он сейчас взял на себя роль лидера команды, 12 шайб в марте. И вратари играют отлично - тащит не только Густавссон, но и Флери наконец проснулся.
Отсюда вопрос - до травмы Капризова было 17 шайб за 65 игр, после 11 шайб за 9 игр - в чем причина всплеска результативности? В последние 9 игр реализация 30+%, до этого по сезону была меньше 10%.
Его не поставили в звено к Макдэвиду, не увеличили айстайм в 3 раза, не залечили травму кистей.
По-видимому, проблема была психологического зарактера. Вот и интересно, как так отсутствие Капризова его окрылило?
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Белый офицер
При этом они забрасывать стали больше. при Капризове в основном 2-3 шайбы (в основном они забрасывались за участи Кирилла) хватало для победы.
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Igbin
Это и для Капризова хорошо. Теперь может лечиться столько, сколько нужно. Никто не будет форсировать его возвращение с риском усугубить травму. И без него хорошо справляются.
+1
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Иван Павлов
Болди прекрасен, именно он сейчас взял на себя роль лидера команды, 12 шайб в марте. И вратари играют отлично - тащит не только Густавссон, но и Флери наконец проснулся.
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Никита Алексеевич
Пу сути из сильных команд у них бостон,да нью-джерси были,ну и болди красавчик 2 хет -трика
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-4
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melmi
А разговоров было что после травмы Кирилла сольются
Молодцы дикари!
А к плову и Капризов вернётся
+7
-2
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