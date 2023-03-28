«Миннесота» набрала очки в 8 из 9 матчей после травмы Капризова, одержав 6 побед. Клуб лидирует в дивизионе
«Миннесота» набрала очки в 8 из 9 матчей после травмы Капризова, одержав 6 побед.
Сегодня «Уайлд» справились с «Сиэтлом» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Дина Эвасона набрала 95 очков в 74 матчах и лидирует в Центральном дивизионе, при этом уступая «Колорадо» (94 в 73) по потерянным очкам.
В последних 9 матчах клуб обходился без форварда Кирилла Капризова. Лучший бомбардир «Миннесоты» в текущем сезоне (74 очка в 65 играх, 39+35) выбыл из-за травмы.
Его не поставили в звено к Макдэвиду, не увеличили айстайм в 3 раза, не залечили травму кистей.
По-видимому, проблема была психологического зарактера. Вот и интересно, как так отсутствие Капризова его окрылило?
Молодцы дикари!
А к плову и Капризов вернётся