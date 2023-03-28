Капризов об НХЛ: «Здесь ты наслаждаешься жизнью, на своей волне. В свободное время делай что хочешь. Это немного удивляет после России и КХЛ»

Теги Миннесота НХЛ КХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов сказал, что в НХЛ у него больше свободного времени, чем было в КХЛ.

«Первый сезон в статусе признанной суперзвезды? Я бы так не сказал. Конечно, есть отличия с первым сезоном, там был ковид, и все равно я был первый год в лиге, меня особо никто не знал. В прошлом сезоне все уже, в принципе, знали, да и я всех знал, как в лиге и что. Но в первый год мы никуда не могли выйти из отеля, сидели и кушали всегда там.

Сейчас – абсолютно другое. Приезжаешь на выезд, идешь куда-то с ребятами, на ужин. Все спрашивают: «Куда?» – «Dinner, dinner!» У нас еще команда такая сплоченная. Могут 8-10 человек вместе пойти, посидеть, на ужин сходить. В этом плане порядок у нас.

В первый сезон ничего такого не было, а сейчас выходишь, смотришь, гуляешь. Не как у нас в России, в КХЛ – приехал в отель и обязательно ужин в отеле, с командой.

Здесь ты наслаждаешься жизнью и на своей волне двигаешься. У тебя есть стадион, время тренировки, матч, а так, в свободное время делай что хочешь. Это, конечно, немного удивляет после России, после шести сезонов в КХЛ. В плане хоккея особых изменений нет», – сказал форвард «Миннесоты». 

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8 комментариев

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baytygan
Здесь ты наслаждаешься жизнью, а в КХЛ что? похоже на кривой перевод
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Павел Зарубин
Так а в России когда команда на выезде, ты не можешь что ли сходить по городу погулять или я не правильно понял?
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Александр Балабанов
Ответ armageddon123456
Я немного не понял, честно говоря... "Не как у нас в России, в КХЛ – приехал в отель и обязательно ужин в отеле, с командой" это КХЛ; "Приезжаешь на выезд, идешь куда-то с ребятами, на ужин. Все спрашивают: «Куда?» – «Dinner, dinner!» У нас еще команда такая сплоченная. Могут 8-10 человек вместе пойти, посидеть, на ужин сходить" это НХЛ; Суть честно говоря примерно та же самая, все так же кучно ходят на ужин, просто не так массово (кстати массовый командный ужин и не очень плохо, вполне себе тимбилдинг выстраивает)
В КХЛ в отеле с тренерами, в НХЛ в стрип-баре без тренеров ;)
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Ko Vi
Ответ ЧакЧак
люди играют-а не баллоны тягают
зато потом после баллонов приезжают в лучшую Лигу мира и показывают результат
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ЧакЧак
люди играют-а не баллоны тягают
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armageddon123456
Я немного не понял, честно говоря...
"Не как у нас в России, в КХЛ – приехал в отель и обязательно ужин в отеле, с командой" это КХЛ;
"Приезжаешь на выезд, идешь куда-то с ребятами, на ужин. Все спрашивают: «Куда?» – «Dinner, dinner!» У нас еще команда такая сплоченная. Могут 8-10 человек вместе пойти, посидеть, на ужин сходить" это НХЛ;
Суть честно говоря примерно та же самая, все так же кучно ходят на ужин, просто не так массово (кстати массовый командный ужин и не очень плохо, вполне себе тимбилдинг выстраивает)
+2
0
+2
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Сергей Омиго
Кока колы оппился?
+1
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Вадим Абдуллин
Красиво заголовок написали
+5
0
+5
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