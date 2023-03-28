Капризов об НХЛ: «Здесь ты наслаждаешься жизнью, на своей волне. В свободное время делай что хочешь. Это немного удивляет после России и КХЛ»

сказал, что в у него больше свободного времени, чем было в .

«Первый сезон в статусе признанной суперзвезды? Я бы так не сказал. Конечно, есть отличия с первым сезоном, там был ковид, и все равно я был первый год в лиге, меня особо никто не знал. В прошлом сезоне все уже, в принципе, знали, да и я всех знал, как в лиге и что. Но в первый год мы никуда не могли выйти из отеля, сидели и кушали всегда там.

Сейчас – абсолютно другое. Приезжаешь на выезд, идешь куда-то с ребятами, на ужин. Все спрашивают: «Куда?» – «Dinner, dinner!» У нас еще команда такая сплоченная. Могут 8-10 человек вместе пойти, посидеть, на ужин сходить. В этом плане порядок у нас.

В первый сезон ничего такого не было, а сейчас выходишь, смотришь, гуляешь. Не как у нас в России, в КХЛ – приехал в отель и обязательно ужин в отеле, с командой.

Здесь ты наслаждаешься жизнью и на своей волне двигаешься. У тебя есть стадион, время тренировки, матч, а так, в свободное время делай что хочешь. Это, конечно, немного удивляет после России, после шести сезонов в КХЛ. В плане хоккея особых изменений нет», – сказал форвард «Миннесоты».