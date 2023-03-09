Стэнли о травме Капризова: «Я пытался завершить силовой прием. Не ожидал, что он упадет»

Теги травмы Миннесота НХЛ Виннипег Кирилл Капризов Логан Стэнли Хоккей

Логан Стэнли высказался о том, что он травмировал Кирилла Капризова.

В середине третьего периода матча «Миннесоты» с «Виннипегом» (4:2) Капризов попал под силовой прием Стэнли и не смог продолжить игру.

– Он остановился, я попытался завершить свой силовой прием, и он просто упал. А я просто упал на него.

– Ты потерял равновесие?

– Может быть, немного, да. Я не ожидал, что он упадет. Это просто неудачный эпизод, – сказал защитник «Виннипега».

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12 комментариев

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Белый офицер
Ответ Гражданин товарищ барин
От такого дуболома ничего брутального и ждать не надо, кроме такого "кавалерийского наскока", я бы сказал, "напрыга". И причём"путриотическая оценка"? Что за блажь мешать одно с другим, не понимаю. Ещё помню, этот Стэнли дубль в плофф хабам оформил при том, что в регулярке был только один гол. Больше он мне ничем не запомнился. И вот теперь буду называть его не иначе как Стэнли-кавалерист)
Потому что сыграй он так против условного Элиаса Петерссона тут бы не было гневных комментов. А так русского травмировал значить автоматически умышлено )) даже на ситуацию никто не смотрит.
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Гражданин товарищ барин
Ответ Белый офицер
Мда .... смотрю патриотическая пелена перед глазами не дает объективно оценить эпизод. Стэнли хотел пихнуть Каприза в спину (туда в сторону борта) таких приемов тысячи. Но перед контактом нога Кирилла поехала и он просел Стэнли естественно промазал и его тело по инерции пошло вперед. Ну а потом уже попросту завалился сверху. Умысла там нет. Умышленно выносят куда брутальней, а не вот так неуклюжо.
От такого дуболома ничего брутального и ждать не надо, кроме такого "кавалерийского наскока", я бы сказал, "напрыга".
И причём"путриотическая оценка"?
Что за блажь мешать одно с другим, не понимаю.

Ещё помню, этот Стэнли дубль в плофф хабам оформил при том, что в регулярке был только один гол. Больше он мне ничем не запомнился. И вот теперь буду называть его не иначе как Стэнли-кавалерист)
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56prost
...крепи здоравье Каприз
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Mebius
«Да я вообще просто пришел на игру и просто оделся, просто не ожидал, что все начнут просто играть. Потом он просто упал, и я просто упал. Все просто же».
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Машков Александр
Ответ AminO2
Где они нашли такого дуболома?
На драфте 2016 года, в 1-м раунде, 18 выбор. Все светились тогда от счастья: https://yandex.ru/video/preview/8778436990664358265
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Белый офицер
Мда .... смотрю патриотическая пелена перед глазами не дает объективно оценить эпизод. Стэнли хотел пихнуть Каприза в спину (туда в сторону борта) таких приемов тысячи. Но перед контактом нога Кирилла поехала и он просел Стэнли естественно промазал и его тело по инерции пошло вперед. Ну а потом уже попросту завалился сверху. Умысла там нет. Умышленно выносят куда брутальней, а не вот так неуклюжо.
+3
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AminO2
Где они нашли такого дуболома?
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polinezz
Несомненно, подлый прием. Сначала ударил коленями, а затем запрыгнул сверху. Разве это не нарушение?
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Алексей Григорьев
Ответ vizaslayer
https://youtu.be/Y8wNqvfy0rc?t=27 Да маленько только решил коньки в воздух закинуть при силовом. )
Да, он просто запрыгнул сверху, обхватив рукой.
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Денис Беляев
Он прям прыгнул на него когда он уже упал.
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vizaslayer
https://youtu.be/Y8wNqvfy0rc?t=27
Да маленько только решил коньки в воздух закинуть при силовом. )
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Russia-nn
100 килограммовый лось идет на силовый прием и не ожидает падения игрока соперника...
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