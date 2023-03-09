Стэнли о травме Капризова: «Я пытался завершить силовой прием. Не ожидал, что он упадет»

высказался о том, что он травмировал .

В середине третьего периода матча «Миннесоты» с « » (4:2) Капризов попал под силовой прием Стэнли и не смог продолжить игру.

– Он остановился, я попытался завершить свой силовой прием, и он просто упал. А я просто упал на него.

– Ты потерял равновесие?

– Может быть, немного, да. Я не ожидал, что он упадет. Это просто неудачный эпизод, – сказал защитник «Виннипега».