Стэнли о травме Капризова: «Я пытался завершить силовой прием. Не ожидал, что он упадет»
Логан Стэнли высказался о том, что он травмировал Кирилла Капризова.
В середине третьего периода матча «Миннесоты» с «Виннипегом» (4:2) Капризов попал под силовой прием Стэнли и не смог продолжить игру.
– Он остановился, я попытался завершить свой силовой прием, и он просто упал. А я просто упал на него.
– Ты потерял равновесие?
– Может быть, немного, да. Я не ожидал, что он упадет. Это просто неудачный эпизод, – сказал защитник «Виннипега».
И причём"путриотическая оценка"?
Что за блажь мешать одно с другим, не понимаю.
Ещё помню, этот Стэнли дубль в плофф хабам оформил при том, что в регулярке был только один гол. Больше он мне ничем не запомнился. И вот теперь буду называть его не иначе как Стэнли-кавалерист)
Да маленько только решил коньки в воздух закинуть при силовом. )