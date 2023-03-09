Капризов не доиграл матч с «Виннипегом», попав под силовой прием Стэнли. Кирилла сегодня обследуют

Главный тренер «Миннесоты» рассказал о травме .

В середине третьего периода матча чемпионата с « » (4:2) форвард «Уайлд» попал под силовой прием защитника «Джетс» и не смог продолжить игру.

«Честно говоря, я еще не был в раздевалке, поэтому пока не владею информацией.

Он смог самостоятельно покинуть площадку, поэтому если и есть в этом что-то позитивное, то это как раз тот случай», – сказал .

По данным The Athletic, Капризов сегодня пройдет дополнительное обследование.

В этом матче нападающий сделал голевую передачу.