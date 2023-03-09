Капризов не доиграл матч с «Виннипегом», попав под силовой прием Стэнли. Кирилла сегодня обследуют
Главный тренер «Миннесоты» рассказал о травме Кирилла Капризова.
В середине третьего периода матча чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:2) форвард «Уайлд» попал под силовой прием защитника «Джетс» Логана Стэнли и не смог продолжить игру.
«Честно говоря, я еще не был в раздевалке, поэтому пока не владею информацией.
Он смог самостоятельно покинуть площадку, поэтому если и есть в этом что-то позитивное, то это как раз тот случай», – сказал Дин Эвасон.
По данным The Athletic, Капризов сегодня пройдет дополнительное обследование.
В этом матче нападающий сделал голевую передачу.
В данном контексте: а был ли слон (Стэнли)?
Удивительно богаты твои познания хоккея)
А Каприз сам по себе крепкий, он начал сопротивляться. И итог печален. Вот так физические данные Капризова сыграли с ним злую шутку.
И он не подсаживался под игрока, посмотри внимательно.