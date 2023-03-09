Капризов не доиграл матч с «Виннипегом», попав под силовой прием Стэнли. Кирилла сегодня обследуют

Теги травмы Миннесота НХЛ Виннипег Дин Эвасон Кирилл Капризов Логан Стэнли Хоккей

Главный тренер «Миннесоты» рассказал о травме Кирилла Капризова.

В середине третьего периода матча чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:2) форвард «Уайлд» попал под силовой прием защитника «Джетс» Логана Стэнли и не смог продолжить игру.

«Честно говоря, я еще не был в раздевалке, поэтому пока не владею информацией.

Он смог самостоятельно покинуть площадку, поэтому если и есть в этом что-то позитивное, то это как раз тот случай», – сказал Дин Эвасон.

По данным The Athletic, Капризов сегодня пройдет дополнительное обследование.

В этом матче нападающий сделал голевую передачу.

21 комментарий

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rembrandao
И ведь он еще Кириллу на ногу упал еще. Была бы нога немного в другом положении - мог бы нанести серьезную травму.
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alextegl0001@gmail.com
Эта туша просто прыгнула сверху с явным намерением сломать. Судьи не увидели нарушения...
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Гражданин товарищ барин
Ответ АРХАТ
200 с и 105 кг - под таких дядек лучше не попадать
Данные наверняка старые и плюс амуниция, вот и все 120кг
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Андрей Кокотунов
Ответ GLW
аха-ха ноги оторвал ото льда, Капризов задницей бьет ему в бедро правой ноги, из-за это он начинает через него переворачиваться на 9 секунде всё видно
Кириллу здоровья, главное чтоб ни чего серьёзного. если не будет играть то это проблема Миннесоты . Кирилл пусть отдохнет . делов то . можно и до конца сезона.
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GLW
Ответ Андрей Кокотунов
обе ноги оторвал , а это прыжок. и это нарушение , а не силовой прием.
аха-ха ноги оторвал ото льда, Капризов задницей бьет ему в бедро правой ноги, из-за это он начинает через него переворачиваться на 9 секунде всё видно
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Андрей Кокотунов
Ответ GLW
Это называется не надо подсаживаться под 2-метрового мужика.
обе ноги оторвал , а это прыжок. и это нарушение , а не силовой прием.
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АРХАТ
200 с и 105 кг - под таких дядек лучше не попадать
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Гражданин товарищ барин
Ответ ИваннИванов
Все ясно! Малчик виноват!(с)
А был ли мальчик (с)?
В данном контексте: а был ли слон (Стэнли)?
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Профи66
Да слоняра завалил Капризова...Хоть бы без серьезного повреждения...
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ИваннИванов
Ответ GLW
Он на согнутых коленях задницу оттопырил, чтобы шайбу прикрыть, естественно двухметровый из-за этого перевернулся.
Все ясно! Малчик виноват!(с)
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Гражданин товарищ барин
Ответ GLW
Он на согнутых коленях задницу оттопырил, чтобы шайбу прикрыть, естественно двухметровый из-за этого перевернулся.
Да будет тебе известно, цитирую твой коммент - "он на согнутых коленях задницу оттопырил", это называется в хоккее укрывать шайбу корпусом, и там на прямых ногах не катаются, ноги всегда согнуты в коленях.
Удивительно богаты твои познания хоккея)
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ИваннИванов
М-да... "силовой прием" про это, конечно, сильно... ЭТо в минимальном случае должно трактоваться как задержка руками. А по-хорошему, надо дисквалифицировать за это ноу-хау и провести работу с судьями. И теми, которые тут нарушения не увидели и остальным разъяснить. Иначе мы таких "силовых приемов" скоро десятки увидим.
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GLW
Ответ Гражданин товарищ барин
Нет, не совсем так. Другой чувак бы сразу рухнул от такого наскока и проблем не было бы. А Каприз сам по себе крепкий, он начал сопротивляться. И итог печален. Вот так физические данные Капризова сыграли с ним злую шутку. И он не подсаживался под игрока, посмотри внимательно.
Он на согнутых коленях задницу оттопырил, чтобы шайбу прикрыть, естественно двухметровый из-за этого перевернулся.
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Гражданин товарищ барин
Ответ GLW
Это называется не надо подсаживаться под 2-метрового мужика.
Нет, не совсем так. Другой чувак бы сразу рухнул от такого наскока и проблем не было бы.
А Каприз сам по себе крепкий, он начал сопротивляться. И итог печален. Вот так физические данные Капризова сыграли с ним злую шутку.
И он не подсаживался под игрока, посмотри внимательно.
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pudic06
Надо было подраться с ним, на силовой нормальный не очень похоже, просто сломать хотел
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GLW
Ответ Гражданин товарищ барин
Мужик под 120 кг запрыгнул на спину и это теперь силовой приём называется?
Это называется не надо подсаживаться под 2-метрового мужика.
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Амфитрион
Ответ 4ndzhkv
А Ривз где? Выполнял функцию мебели?
Он дружески ткнул уже травмированного Капризова клюшкой. Видимо, он теперь командный психолог.
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Амфитрион
Непонятно, почему это называют силовым. Не знаю настолько досконально правил, но если можно вот так запрыгивать на соперника, то пора командам заводить себе таких специальных "прыгунов", отличный способ вырубать лидеров.
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4ndzhkv
Ответ Michael_Monza
Команда еще та Вайлдз конечно. Вашего лидера вырубили, травмировали, ни одна сволочь не поехала заступаться. Идиоты
А Ривз где? Выполнял функцию мебели?
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Michael_Monza
Команда еще та Вайлдз конечно. Вашего лидера вырубили, травмировали, ни одна сволочь не поехала заступаться. Идиоты
+4
-3
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Гражданин товарищ барин
Мужик под 120 кг запрыгнул на спину и это теперь силовой приём называется?
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