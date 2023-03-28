Паскуале может перейти в «Салават»
Вратарь Эдди Паскуале может перейти в «Салават Юлаев».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Срок контракта канадца с «Металлургом» рассчитан до 30 апреля.
В минувшем регулярном чемпионате Паскуале провел 50 матчей, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,25.
В плей-офф голкипер сыграл 10 матчей и отразил 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,67.
По итогу играл он в Магнитке
Он отлично провел ПО в этом году за Магнитку, несомненно был первым кипером команды
За 63 м в Магнитки он стоял не охти. Наверное захотел больше наши не согласились.
Он столько не стоит.