Паскуале может перейти в «Салават»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг возможные переходы КХЛ Эдди Паскуале Спорт-Экспресс Хоккей

Вратарь Эдди Паскуале может перейти в «Салават Юлаев».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок контракта канадца с «Металлургом» рассчитан до 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате Паскуале провел 50 матчей, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,25.

В плей-офф голкипер сыграл 10 матчей и отразил 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,67.

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14 комментариев

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Metallurg111
Ответ soleg76
Мне кажется, что переоцененный кипер. И когда у нас играл, и в Металлурге.. Как начинаются кубковые матчи, так он растворяется. Возможно ему нужен контракт сразу на два сезона
В плей-офф единственным был кто выходил играть на каждый матч. Остальные отбывали номер
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soleg76
Ответ krasno-siniyman
Ну вы чего Он отлично провел ПО в этом году за Магнитку, несомненно был первым кипером команды
Ну, из Васи за 40 и Эдди, конечно первым будет Эдди. Признаюсь, я все матчи Магнитки не смотрел, но, судя по хайлайтам, Паскуале все свои пропустил. В Локо после фейеричного первого сезона откровенно просел и контракт с ним разорвали
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Айсар Сайфутдинов
В прошлом сезоне говорили что он к нам перейдёт
По итогу играл он в Магнитке
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hemsky
Ответ Alek88
салават это трансферный анекдот. после ухода легов мой родной клуб стал проходным двором.
Проходной двор? Так легионеры недавно ушли, а новости часто выдумывают агенты для поднятия цены...
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krasno-siniyman
Ответ soleg76
Мне кажется, что переоцененный кипер. И когда у нас играл, и в Металлурге.. Как начинаются кубковые матчи, так он растворяется. Возможно ему нужен контракт сразу на два сезона
Ну вы чего
Он отлично провел ПО в этом году за Магнитку, несомненно был первым кипером команды
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SALAVAT BROTHER
А может и не перейти
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Олег
Ответ soleg76
Мне кажется, что переоцененный кипер. И когда у нас играл, и в Металлурге.. Как начинаются кубковые матчи, так он растворяется. Возможно ему нужен контракт сразу на два сезона
Ему защиты толковой не хватает,
За 63 м в Магнитки он стоял не охти. Наверное захотел больше наши не согласились.
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Амин Манн
Игры агентов. Зачем это вбросили?
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Артем Б
железно остается в Металлурге за 70 лямов ( хотя изначально просил 100), потом сказали в Швейцарию ( или Швецию) уезжает, теперь Салават...завтра на луну полетит наверное. задолбали уже. Воробья уже поменяли, Лоськова поменяли, вратаря Худобина подписали... лишь бы написать что-нибудь
+2
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+2
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soleg76
Мне кажется, что переоцененный кипер. И когда у нас играл, и в Металлурге.. Как начинаются кубковые матчи, так он растворяется. Возможно ему нужен контракт сразу на два сезона
+11
-2
+9
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Alek88
салават это трансферный анекдот. после ухода легов мой родной клуб стал проходным двором.
+3
-1
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Олег
Похоже Уфа готова 100 ему платить.
Он столько не стоит.
+4
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Ramish “Lalkovich” YP
Ну по классике, а может и не перейти)))
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Sibai
Боже мой 🤦‍♂️
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