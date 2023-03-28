Паскуале может перейти в «Салават»

Вратарь Эдди Паскуале может перейти в « ».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Срок контракта канадца с « » рассчитан до 30 апреля.

В минувшем регулярном чемпионате Паскуале провел 50 матчей, отражая в среднем 92,7% бросков при коэффициенте надежности 2,25.

В плей-офф голкипер сыграл 10 матчей и отразил 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,67.