Арсений Грицюк: «Есть мысли, как переигрывать Паскуале прямыми бросками. Разбирали этого голкипера, знаем его досконально»

считает, что «Авангард» забил два мусорных гола в игре с « ».

Клуб из Омска обыграл магнитогорцев (2:1 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Конечно, есть мысли, как переигрывать прямыми бросками. Я сегодня много моментов сам себе запорол, можно было из них что-то выжать. Разбирали этого голкипера, знаем его досконально, он не первый год в лиге.

Понимали, что ему прямым броском сложно забить, поэтому и создавали трафик перед воротами. Вот и получилось: два броска от синей линии, два мусорных гола. Но такие голы в плей-офф очень ценятся, и слава богу, что мы их забили.

Да, в третьем периоде словили какую-то нервозность. Но перед овертаймом поговорили и здорово вышли на овертайм. Сегодня в команде ни к кому нет никаких вопросов, сегодня важнейший блок сделал в третьем периоде, под щелчок лег. Все парни выкладываются, думаю, что у нас в голове одна задача сидит», – сказал нападающий « ».