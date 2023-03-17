Арсений Грицюк: «Есть мысли, как переигрывать Паскуале прямыми бросками. Разбирали этого голкипера, знаем его досконально»

Теги Авангард Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Эдди Паскуале Виктор Сведберг Чемпионат.com Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк считает, что «Авангард» забил два мусорных гола в игре с «Металлургом».

Клуб из Омска обыграл магнитогорцев (2:1 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Конечно, есть мысли, как переигрывать Паскуале прямыми бросками. Я сегодня много моментов сам себе запорол, можно было из них что-то выжать. Разбирали этого голкипера, знаем его досконально, он не первый год в лиге.

Понимали, что ему прямым броском сложно забить, поэтому и создавали трафик перед воротами. Вот и получилось: два броска от синей линии, два мусорных гола. Но такие голы в плей-офф очень ценятся, и слава богу, что мы их забили.

Да, в третьем периоде словили какую-то нервозность. Но перед овертаймом поговорили и здорово вышли на овертайм. Сегодня в команде ни к кому нет никаких вопросов, Сведберг сегодня важнейший блок сделал в третьем периоде, под щелчок лег. Все парни выкладываются, думаю, что у нас в голове одна задача сидит», – сказал нападающий «Авангарда».

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