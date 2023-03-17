Рид Буше: «Паскуале – он один из лучших, если не лучший вратарь КХЛ. Ему очень сложно забросить прямыми бросками»

считает Эдди Паскуале одним из лучших голкиперов .

Нападающий «Авангарда» прокомментировал победу над « » (2:1 ОТ, 1-0 в серии) в первом матче второго ранда Кубка Гагарина.

– Хороший матч. Всегда, когда удается одержать победу, матч можно считать хорошим.

Мы здорово начали, немножечко отдали инициативу во втором, потом собрались и все-таки вырвали победу в овертайме.

– «Авангард» сам себе усложнил жизнь, когда забил в первом периоде только одну шайбу?

– Здесь понятно, что Магнитогорск – мастеровитая команда. У них в составе есть хорошие игроки, которые могут воспользоваться моментами.

Здесь мы сами себе усложнили жизнь тем, что нахватали удалений во втором периоде. Конечно, нужно это подчищать. А у них есть мастера, которые могут использовать это, и у них получилось забросить.

– Делились ли с партнерами секретами про игру ?

– Нет, никакими особыми секретами я не делился. Здесь все очевидно. Он один из лучших, если не лучший вратарь лиги.

И понятно, что прямыми бросками ему очень сложно забросить. Поэтому как, если не добиваниями, поражать его ворота? – сказал нападающий « ».