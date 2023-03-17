Рид Буше: «Паскуале – он один из лучших, если не лучший вратарь КХЛ. Ему очень сложно забросить прямыми бросками»
Рид Буше считает Эдди Паскуале одним из лучших голкиперов КХЛ.
Нападающий «Авангарда» прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1 ОТ, 1-0 в серии) в первом матче второго ранда Кубка Гагарина.
– Хороший матч. Всегда, когда удается одержать победу, матч можно считать хорошим.
Мы здорово начали, немножечко отдали инициативу во втором, потом собрались и все-таки вырвали победу в овертайме.
– «Авангард» сам себе усложнил жизнь, когда забил в первом периоде только одну шайбу?
– Здесь понятно, что Магнитогорск – мастеровитая команда. У них в составе есть хорошие игроки, которые могут воспользоваться моментами.
Здесь мы сами себе усложнили жизнь тем, что нахватали удалений во втором периоде. Конечно, нужно это подчищать. А у них есть мастера, которые могут использовать это, и у них получилось забросить.
– Делились ли с партнерами секретами про игру Эдди Паскуале?
– Нет, никакими особыми секретами я не делился. Здесь все очевидно. Он один из лучших, если не лучший вратарь лиги.
И понятно, что прямыми бросками ему очень сложно забросить. Поэтому как, если не добиваниями, поражать его ворота? – сказал нападающий «Авангарда».
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