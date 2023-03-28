Владимир Плющев: «С таким элитным вратарем, как Шестеркин, «Рейнджерс» как минимум могут дойти до финала Кубка Стэнли»

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли Владимир Плющев НХЛ Владимир Тарасенко Артемий Панарин Игорь Шестеркин Хоккей

Владимир Плющев считает, что «Рейнджерс» могут как минимум дойти до финала Кубка Стэнли.

«На Кубок Стэнли претендует много команд, но с таким элитным вратарем, как Шестеркин, «Рейнджерс» как минимум могут дойти до финала. Панарин с Тарасенко – это игроки, которые могут решить эпизод, полу момент.

Сложно сказать, в какой они физической форме будут. Если ничего не случится, они себя проявят достойно. С этим составом «Рейнджерс» может решать самые высокие задачи», – сказал заслуженный тренер России. 

«Рейнджерс» вышли в плей-офф во 2-м сезоне подряд при Галлане

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1 комментарий

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Александр Кузичкин
Очень спорно. Мне кажется, прошлый сезон был их максимумом на ближайшие лет 5
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