Игроки НХЛ назвали Лас-Вегас лучшим городом для выходного на выезде. Нью-Йорк – 2-й, Санрайз (Флорида) – 3-й

Теги рейтинги Рейнджерс Айлендерс Флорида Нэшвилл Лос-Анджелес НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Вегас Хоккей

Игроки НХЛ назвали Лас-Вегас лучшим городом для выходного на выезде.

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и попросила респондентов назвать самый приятный город для выезда. 

Лас-Вегас победил с большим отрывом (31,7%), второе место занял Нью-Йорк (16,3%), третье – Санрайз (место расположения домашней арены «Флориды», 11,8%). 

В топ-5 также попали Лос-Анджелес (9,7%) и Нэшвилл (9,4%). 

Всего в опросе приняли участие 609 человек.

3 комментария

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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Ответ Эдуард Элверс
Простите, а почему Нэшвилл? Подскажите, кто в курсе. Три теплых города, плюс Нью-Йорк тоже можно понять. Но почему Нэшвилл?
Вискарь и музыка.
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Эдуард Элверс
Простите, а почему Нэшвилл? Подскажите, кто в курсе. Три теплых города, плюс Нью-Йорк тоже можно понять. Но почему Нэшвилл?
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gukmamop
действительно, почему не Калгари 🤔
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