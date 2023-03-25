Игроки НХЛ назвали Лас-Вегас лучшим городом для выходного на выезде. Нью-Йорк – 2-й, Санрайз (Флорида) – 3-й

Игроки НХЛ назвали Лас-Вегас лучшим городом для выходного на выезде.

игроков лиги (NHLPA) провела опрос и попросила респондентов назвать самый приятный город для выезда.

Лас-Вегас победил с большим отрывом (31,7%), второе место занял Нью-Йорк (16,3%), третье – Санрайз (место расположения домашней арены «Флориды», 11,8%).

В топ-5 также попали (9,7%) и (9,4%).

Всего в опросе приняли участие 609 человек.