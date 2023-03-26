Харви-Пинар с хет-триком за период, Николя Руа и Kid Line «Рейнджерс» – звезды дня в НХЛ

Рафаэль Харви-Пинар, Николя Руа и Kid Line «Рейнджерс» – звезды дня в .

Первая звезда – форвард « » с хет-триком в ворота «Коламбуса» (8:2). 24-летний форвард забросил все 3 шайбы во втором периоде.

Вторая звезда – форвард « » с победным голом в ворота «Эдмонтона» (4:3 ОТ).

Третья звезда – Kid Line «Рейнджерс» в составе Алексиса Лафреньера, Каапо Какко и Филипа Хитила. На троих они набрали 6 (3+3) очков в матче с «Флоридой» (4:3).