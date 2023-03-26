Харви-Пинар с хет-триком за период, Николя Руа и Kid Line «Рейнджерс» – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Монреаль НХЛ Вегас Николя Руа Филип Хитил Алексис Лафреньер Каапо Какко Рафаэль Харви-Пинар Хоккей

Рафаэль Харви-Пинар, Николя Руа и Kid Line «Рейнджерс» – звезды дня в НХЛ.

Первая звезда – форвард «Монреаля» Рафаэль Харви-Пинар с хет-триком в ворота «Коламбуса» (8:2). 24-летний форвард забросил все 3 шайбы во втором периоде. 

Вторая звезда – форвард «Вегаса» Николя Руа с победным голом в ворота «Эдмонтона» (4:3 ОТ). 

Третья звезда – Kid Line «Рейнджерс» в составе Алексиса Лафреньера, Каапо Какко и Филипа Хитила. На троих они набрали 6 (3+3) очков в матче с «Флоридой» (4:3). 

3 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ 9черное
Обычное дело, вообще-то. Отдельные звенья не редко звезду матча получают. А kid line - это звено детей, или детская линия. Самая молодая тройка у Рэйнджерс. Лаф и Какко - недавние юниоры
Уже не первый сезон в НХЛ проводят, пора бы не просто детьми быть
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9черное
Ответ Фёдор Кузнецов
Что значит Kid-line? Почему звезду матча дают целому звену
Обычное дело, вообще-то. Отдельные звенья не редко звезду матча получают. А kid line - это звено детей, или детская линия. Самая молодая тройка у Рэйнджерс. Лаф и Какко - недавние юниоры
+3
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+3
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Фёдор Кузнецов
Что значит Kid-line? Почему звезду матча дают целому звену
0
-1
-1
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