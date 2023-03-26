Патрик Кэйн забросил 450-ю шайбу в НХЛ. У него 15 сезонов с 20+ голами, среди действующих игроков больше лишь у Овечкина

Теги рейтинги Рейнджерс Евгений Малкин Сидни Кросби Патрис Бержерон Александр Овечкин Майк Модано НХЛ Патрик Кэйн Фил Хаусли Хоккей

Патрик Кэйн забросил 20+ шайб в 15 сезонах, среди действующих игроков больше у Овечкина.

Форвард «Рейнджерс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:3). Гол стал для него 450-м в лиге.

В 12 играх после обмена в клуб из Нью-Йорка у него 8 (4+4) баллов. 

Среди действующих игроков больше всех сезонов с 20+ шайбами провели Александр Овечкин («Вашингтон», 18), Сидни Кросби («Питтсбург», 15), Кэйн (15), Евгений Малкин («Питтсбург», 14) и Патрис Бержерон («Бостон», 14). 

Рекорд НХЛ принадлежит Горди Хоу (22). Кэйн стал третьим уроженцем США в истории лиги с 15 такими сезонами, присоединившись к Майку Модано (16) и Киту Ткачаку (15). 

За карьеру в рамках регулярок у 34-летнего форварда стало 1233 (450+783) очка.

Он вышел на чистое 2-е место среди уроженцев США в истории лиги, опередив Фила Хаусли (1232 очка в 1495 играх, 338+894). Лидирует Модано – 1374 (561+813) балла в 1499 играх. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viktoriya Vushnya
Ответ Zomourning33
У Сида и Жени 3 сезона, где они не забивали 20 голов, у Кейна один. Кейн в нем сыграл 56 матчей. Малкин сыграл 43, 31 и 33 игры в сезонах, где не смог забить хотя бы 20 шайб. Сид сыграл 41, 36 и 22 матча.
Шляпы они все, по сравнению с Овцой
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Art Ebosh
В клуб 500 точно должен попадать будущий HOF
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zomourning33
У Сида и Жени 3 сезона, где они не забивали 20 голов, у Кейна один. Кейн в нем сыграл 56 матчей. Малкин сыграл 43, 31 и 33 игры в сезонах, где не смог забить хотя бы 20 шайб. Сид сыграл 41, 36 и 22 матча.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий