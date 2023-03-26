Патрик Кэйн забросил 450-ю шайбу в НХЛ. У него 15 сезонов с 20+ голами, среди действующих игроков больше лишь у Овечкина

забросил 20+ шайб в 15 сезонах, среди действующих игроков больше у Овечкина.

Форвард « » отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:3). Гол стал для него 450-м в лиге.

В 12 играх после обмена в клуб из Нью-Йорка у него 8 (4+4) баллов.

Среди действующих игроков больше всех сезонов с 20+ шайбами провели («Вашингтон», 18), («Питтсбург», 15), Кэйн (15), («Питтсбург», 14) и Патрис Бержерон («Бостон», 14).

Рекорд НХЛ принадлежит Горди Хоу (22). Кэйн стал третьим уроженцем США в истории лиги с 15 такими сезонами, присоединившись к Майку Модано (16) и Киту Ткачаку (15).

За карьеру в рамках регулярок у 34-летнего форварда стало 1233 (450+783) очка.

Он вышел на чистое 2-е место среди уроженцев США в истории лиги, опередив Фила Хаусли (1232 очка в 1495 играх, 338+894). Лидирует Модано – 1374 (561+813) балла в 1499 играх.