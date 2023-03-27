«Сочи» подпишет нападающих Сагадеева и Криштофа

« » усилит состав двумя нападающими.

По информации «Чемпионата», к команде присоединятся и Михал Криштоф.

В прошедшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Сагадеев провел 66 матчей в составе « » и набрал 23 (16+7) очка при показателе полезности «-2».

Криштоф провел 46 матчей в регулярке за « » и набрал 30 (7+23) очков при показателе полезности «+6».

Контракты игроков с их нынешними клубами действуют до 30 апреля этого года.