«Сочи» подпишет нападающих Сагадеева и Криштофа
«Сочи» усилит состав двумя нападающими.
По информации «Чемпионата», к команде присоединятся Антон Сагадеев и Михал Криштоф.
В прошедшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Сагадеев провел 66 матчей в составе «Барыса» и набрал 23 (16+7) очка при показателе полезности «-2».
Криштоф провел 46 матчей в регулярке за «Адмирал» и набрал 30 (7+23) очков при показателе полезности «+6».
Контракты игроков с их нынешними клубами действуют до 30 апреля этого года.
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