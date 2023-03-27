«Сочи» подпишет нападающих Сагадеева и Криштофа

Теги возможные переходы КХЛ Барыс Адмирал Сочи Антон Сагадеев Михал Криштоф Хоккей

«Сочи» усилит состав двумя нападающими. 

По информации «Чемпионата», к команде присоединятся Антон Сагадеев и Михал Криштоф. 

В прошедшем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Сагадеев провел 66 матчей в составе «Барыса» и набрал 23 (16+7) очка при показателе полезности «-2». 

Криштоф провел 46 матчей в регулярке за «Адмирал» и набрал 30 (7+23) очков при показателе полезности «+6». 

Контракты игроков с их нынешними клубами действуют до 30 апреля этого года. 

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5 комментариев

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Серый
Ответ GoodZilla
Если посмотреть на статистику игроков, то это не похоже на усиление...
Криштоф - неплохое усиление на дефицитную позицию центра
+2
0
+2
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GoodZilla
Если посмотреть на статистику игроков, то это не похоже на усиление...
+2
-1
+1
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HockeyMan
Если реально в Сочи, то на западе не будет одного супер слабого соперника, а за 8-ку будет конкуренция еще больше
+1
-1
0
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Фёдор Кузнецов
Хорошие трансферы для Сочи
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Руслан Х
Скорее СКА через Сочи подпишет.
0
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