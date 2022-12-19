Платежка «Адмирала» – 333 млн рублей. Больше всех зарабатывает Шулак – 26 млн
Стали известны расходы «Адмирала» на зарплату игроков.
Общая зарплатная ведомость клуба из Владивостока составляет 333 миллиона рублей, сообщает «Спорт-Экспресс». Меньше в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ тратит только «Нефтехимик».
Зарплаты игроков «Адмирала», в миллионах рублей:
Никита Серебряков – 15, Александр Лазушин – 10, Павел Хомченко – 5, Либор Шулак – 26, Евгений Лисовец – 25, Колби Уильямс – 25, Егор Рыков – 17, Юрий Паутов – 11, Леонид Метальников – 9, Ринат Валиев – 7, Динар Хамидуллин – 4, Данил Колокольцев – *;
Александр Горшков – 22, Михал Криштоф – 20, Рудольф Червены – 20, Николай Елисеев – 18, Святослав Гребенщиков – 13, Евгений Грачев – 12, Антон Берлев – 10, Артем Гареев – 10, Данил Файзуллин – 10, Глеб Зырянов – 8, Павел Шэн – 8, Дмитрий Саюстов – 7, Иван Емец – 6, Александр Шевченко – 6, Николай Чебыкин – 5.
* – зарплата игрока не учитывается под потолком зарплат.
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