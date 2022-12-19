Платежка «Адмирала» – 333 млн рублей. Больше всех зарабатывает Шулак – 26 млн

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Стали известны расходы «Адмирала» на зарплату игроков. 

Общая зарплатная ведомость клуба из Владивостока составляет 333 миллиона рублей, сообщает «Спорт-Экспресс». Меньше в Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ тратит только «Нефтехимик». 

Зарплаты игроков «Адмирала», в миллионах рублей:

Никита Серебряков – 15, Александр Лазушин – 10, Павел Хомченко – 5, Либор Шулак – 26, Евгений Лисовец – 25, Колби Уильямс – 25, Егор Рыков – 17, Юрий Паутов – 11, Леонид Метальников – 9, Ринат Валиев – 7, Динар Хамидуллин – 4, Данил Колокольцев – *;

Александр Горшков – 22, Михал Криштоф – 20, Рудольф Червены – 20, Николай Елисеев – 18, Святослав Гребенщиков – 13, Евгений Грачев – 12, Антон Берлев – 10, Артем Гареев – 10, Данил Файзуллин – 10, Глеб Зырянов – 8, Павел Шэн – 8, Дмитрий Саюстов – 7, Иван Емец – 6, Александр Шевченко – 6, Николай Чебыкин  – 5.

* – зарплата игрока не учитывается под потолком зарплат. 

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