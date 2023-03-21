«Сочи» подпишет защитника «Барыса» Грэма и нападающего «Адмирала» Криштофа

Теги возможные переходы КХЛ Барыс Адмирал Сочи Джесси Грэм Михал Криштоф Хоккей

«Сочи» договорился о переходах Джесси Грэма и Михала Криштофа.

Нападающий «Адмирала» подпишет соглашение с южанами после завершения плей-офф Кубка Гагарина, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Криштоф набрал 30 (7+23) очков в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 13:30. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 9 играх при игровом времени 13:16.

О трансфере защитника «Барыса» Джесси Грэма в сочинский клуб информирует журналист Михаил Зислис.

Канадец сыграл 66 игр в регулярном чемпионате в этом сезоне и отметился 19 (0+19) баллами за результативность при полезности «минус 1» и игровом времени 16:51.

3 комментария

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rinat_rin
Сочинцам надо избавиться от дорогих и бесполезных Точицкого, Феоктистова, Третьяка, Иванюженкова. На освободившиеся средства купить пару надежных защитников.
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usenko
КХЛ пробивает очередное дно. Как может появиться информация о переходе в другой клуб игрока, который ещё имеет действующий контракт??
О качестве спортивной журналистики вообще лучше молчать, будет смешно, если в итоге эти переходы не подтвердятся
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Фёдор Кузнецов
Отличные трансферы для Сочи
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