«Сочи» подпишет защитника «Барыса» Грэма и нападающего «Адмирала» Криштофа
«Сочи» договорился о переходах Джесси Грэма и Михала Криштофа.
Нападающий «Адмирала» подпишет соглашение с южанами после завершения плей-офф Кубка Гагарина, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Криштоф набрал 30 (7+23) очков в 46 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 13:30. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 9 играх при игровом времени 13:16.
О трансфере защитника «Барыса» Джесси Грэма в сочинский клуб информирует журналист Михаил Зислис.
Канадец сыграл 66 игр в регулярном чемпионате в этом сезоне и отметился 19 (0+19) баллами за результативность при полезности «минус 1» и игровом времени 16:51.
О качестве спортивной журналистики вообще лучше молчать, будет смешно, если в итоге эти переходы не подтвердятся