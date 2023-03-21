«Сочи» подпишет защитника «Барыса» Грэма и нападающего «Адмирала» Криштофа

« » договорился о переходах и Михала Криштофа.

Нападающий « » подпишет соглашение с южанами после завершения плей-офф Кубка Гагарина, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Криштоф набрал 30 (7+23) очков в 46 матчах Фонбет чемпионата при среднем игровом времени 13:30. В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла в 9 играх при игровом времени 13:16.

О трансфере защитника « » Джесси Грэма в сочинский клуб информирует журналист Михаил Зислис.

Канадец сыграл 66 игр в регулярном чемпионате в этом сезоне и отметился 19 (0+19) баллами за результативность при полезности «минус 1» и игровом времени 16:51.