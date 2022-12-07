Алексей Шевченко: «КХЛ в кулуарах разбила в пух и прах все тезисы сторонников лимита – бессмысленно. Госорганизация сыграла против болельщиков»

рассказал о деталях кулуарных переговорах КХЛ и о сокращении лимита на легионеров.

«Министерство спорта решило не дожидаться совещания клубов КХЛ и опубликовало приказ: с 1 августа 2023 года в клубах лиги можно включать в заявку только трех легионеров.

В очередной раз государственная организация сыграла против команд, против болельщиков. Было бы логично отныне и сделать вход на стадион бесплатный. А за что платить зрителям?

У нас за океан отправляются лучшие хоккеисты, мы не можем привезти сюда хороших иностранцев. Это скажется на зрелищности турнира, уровень матчей рухнет, какими бы аргументы ни пользовались чиновники.

Кстати, удалось узнать, как шли кулуарные переговоры насчет сокращения лимита. В беседах представители КХЛ аргументированно прошлись по всем тезисам сторонников ужесточения лимита, разбили их в пух и прах, но все это оказалось бессмысленно.

Решение принято. Нас снова ждет унылый чемпионат, уверен, что через год сократят количество матчей, сделают перерывы в турнире, даже если не будет международных соревнований. Все ради того, чтобы на титул претендовали 3-4 клуба.

В очередной раз менеджерам команд показали, чего стоит их мнение, так как из двух десятков только пару человек заикнулись о том, чтобы сократить количество иностранцев. Удар по таким командам, как , , да тот же , нанесен непоправимый.

Уже стали придумывать, что нужно сделать одновременно ради того, чтобы сохранить интригу в чемпионате, но никакие советы людям, принявшим решение, не нужны», – написал журналист.

КХЛ нагнули: Минспорт утвердил лимит в 3 легионера. Конкуренция станет меньше, а разрыв между бедными и богатыми – больше