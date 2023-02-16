КХЛ планирует ввести ограничение на число хоккеистов в заявке

планирует ввести ограничение на число игроков в заявке клубов.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Если правило будет принято, то команды не смогут одновременно иметь в основе больше определенного количества хоккеистов.

Подобный регламент есть в НХЛ: там в заявке не может быть больше 23 игроков, в это число не включены травмированные хоккеисты. Общее число контрактов с системе клуба с учетом фарма в АХЛ и минорных лиг не должно превышать 50 человек.