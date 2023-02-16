КХЛ планирует ввести ограничение на число хоккеистов в заявке

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КХЛ планирует ввести ограничение на число игроков в заявке клубов.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Если правило будет принято, то команды не смогут одновременно иметь в основе больше определенного количества хоккеистов.

Подобный регламент есть в НХЛ: там в заявке не может быть больше 23 игроков, в это число не включены травмированные хоккеисты. Общее число контрактов с системе клуба с учетом фарма в АХЛ и минорных лиг не должно превышать 50 человек.

14 комментариев

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Амин Манн
Правильное решение направленное чтобы игроки клубов кхл имеющие в составе 45+, а есть и 55+ отдавали игроков в клубы например в Северсталь. Зачем мариновать перспективных в ска. Хорошо что Мичкова отдали в Сочи
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ФКСМ..ХКСЮ
Ответ Фёдор Кузнецов
Скорее всего введут 20-25 в заявке не считая лимитчиков
Итак в заявке 25 человек без лимитчика. Тут скорее про общую заявку(КХЛ, ВХЛ, МХЛ).
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гога11
Ввести ограничения это в духе времени, дать свободу - с этим слабо.
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Melnikov1968
Основная тема игровых лиг - Ограничить. Когда управляют кретины, других решений не бывает.
+1
-1
0
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Александр Буркин
А что с молодыми игроками делать? Их вытеснят...
+1
-1
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Александр Василич
На самом деле В НХЛ можно до 90 человек в листе держать. В ECHL тоже есть клубы аффелированные.
https://www.capfriendly.com/teams/capitals- это как пример
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Диандерталец
Ответ арегон
Откуда 5 легионеров? Легионеров уже ограничили до 3
это официально? я только слышал откуда-то об этом, но не помню, чтобы прям официально заявляли
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-2
-2
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Александр Василич
Ответ Максут Дюсембинов
Здравствуйте, КХЛ особенно Морозов Почему вы всегда на нхл смотрите. Скажу так не надо иди как нхл . Надо в России спорт поднимать. А Кхл делать крутым а не иди как нхл . Без обид не когда КХЛ НЕ СТАНИТ КАК НХЛ !!! Надо лигу делать лучши а не тупо хрень какую то
например??)
+3
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+3
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Эд..19
Источник - Хайруллин, у кого семь пятниц на неделе )) Мимо ушей.
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арегон
Ответ Диандерталец
25 наверное сделают, но ограничат легионеров до 5? есть, кто в теме?
Откуда 5 легионеров? Легионеров уже ограничили до 3
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максут Дюсембинов
Здравствуйте, КХЛ особенно Морозов Почему вы всегда на нхл смотрите. Скажу так не надо иди как нхл . Надо в России спорт поднимать. А Кхл делать крутым а не иди как нхл . Без обид не когда КХЛ НЕ СТАНИТ КАК НХЛ !!! Надо лигу делать лучши а не тупо хрень какую то
+1
-7
-6
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Фёдор Кузнецов
Скорее всего введут 20-25 в заявке не считая лимитчиков
+1
0
+1
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Кеша
Кому -то не повезёт с таким регламентом . Наверное , игроки 2002 года рождения не войдут в ограничения .
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Диандерталец
25 наверное сделают, но ограничат легионеров до 5? есть, кто в теме?
+1
-2
-1
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