11,8 млрд рублей тратят клубы КХЛ на зарплаты хоккеистов

Почти 12 миллиардов рублей тратят на зарплаты хоккеистов клубы .

Суммарно клубы лиги расходуют 11 миллиардов и 885 миллионов рублей на зарплаты хоккеистов. Это касается только окладов игроков. Бонусы в сумму не включены.

6 миллиардов и 435 миллионов рублей – общая сумма трат клубов Восточной конференции.

5 миллиардов и 450 миллионов рублей – общая сумма трат клубов Западной конференции.

Больше всех в лиге на хоккеистов тратит – 895 миллионов рублей.