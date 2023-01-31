11,8 млрд рублей тратят клубы КХЛ на зарплаты хоккеистов

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Почти 12 миллиардов рублей тратят на зарплаты хоккеистов клубы КХЛ.

Суммарно клубы лиги расходуют 11 миллиардов и 885 миллионов рублей на зарплаты хоккеистов. Это касается только окладов игроков. Бонусы в сумму не включены.

6 миллиардов и 435 миллионов рублей – общая сумма трат клубов Восточной конференции.

5 миллиардов и 450 миллионов рублей – общая сумма трат клубов Западной конференции.

Больше всех в лиге на хоккеистов тратит ЦСКА – 895 миллионов рублей.

15 комментариев

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Sergey2517
Сравнение со спец операцией мягко Говоря не очень…
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kluv
Один день спецопераци.
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KirGre
А зарабатывают сколько ? Интересно узнать какие доходы, налоги, чистая прибыль, как вообще этот бизнес развивается , сколько стоят команды , сколько на трансляциях клубы зарабатывают , сколько на билетах, сколько с продаж атрибутики и тд и тп
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Ыжык
Хотелось бы посмотреть сколько клубы зарабатывают.
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Adeen
Ответ Marienburg
Кому надо?
Адекватности.
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Lahtenpohia
Ответ HockeyMan
Я бы пол поднял. Но тут я уверен у болельщиков мнение будет совершенно разное
Вы правы как тут могут быть разные мнения
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HockeyMan
Ответ goducks
Надо пол с потолком сближать, разница почти в 3 раза — чересчур
С этим полностью согласен. Но потолок и так опустили. А опускать его только ради того, что бы клубы у которых меньше денег подравнялись, это немного странно. И я кстати фанат компаунды, у которой бюджет 360 миллионов)
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goducks
Ответ HockeyMan
Я бы пол поднял. Но тут я уверен у болельщиков мнение будет совершенно разное
Надо пол с потолком сближать, разница почти в 3 раза — чересчур
+2
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Marienburg
Ответ Russia-nn
Потолок раза в два минимум надо снижать
Кому надо?
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Сергей Вятич
Небольшое уточнение. ЦСКА тратит 899 млн.
Подробнее: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/vyatich/3111839.html
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HockeyMan
Ответ Russia-nn
Потолок раза в два минимум надо снижать
Я бы пол поднял. Но тут я уверен у болельщиков мнение будет совершенно разное
+5
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+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HockeyMan
Это примерно, чуть больше, чем две команды в НХЛ
+7
-1
+6
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Russia-nn
Потолок раза в два минимум надо снижать
+5
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+3
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Назар Игорь
Если это сообщение прочитает Татьяна Анатольевна она будет метать громы и молнии. Ведь она как -то высказывалась что футболисты и хоккеисты зря едят свой хлеб, все деньги должны идти только в фигурку.
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Pertinax Gandi
Немного
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0
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