11,8 млрд рублей тратят клубы КХЛ на зарплаты хоккеистов
Почти 12 миллиардов рублей тратят на зарплаты хоккеистов клубы КХЛ.
Суммарно клубы лиги расходуют 11 миллиардов и 885 миллионов рублей на зарплаты хоккеистов. Это касается только окладов игроков. Бонусы в сумму не включены.
6 миллиардов и 435 миллионов рублей – общая сумма трат клубов Восточной конференции.
5 миллиардов и 450 миллионов рублей – общая сумма трат клубов Западной конференции.
Больше всех в лиге на хоккеистов тратит ЦСКА – 895 миллионов рублей.
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