Сергей Федоров: «ЦСКА приложил много усилий, чтобы перестроиться под агрессивную манеру игры «Локомотива». Они все пять матчей показывали атакующий хоккей»

подвел итоги матча плей-офф с « » (0:1, 3-2).

«Невысокие скорости сегодня? За соперника не буду отвечать, у них такое положение, 1-3 в серии, где-то осторожничали. Мы, считаю, в первом периоде очень хотели забить. Не скажу, что скорости были как в прошлой игре в Ярославле. Но мы играли в агрессивный хоккей. Особенно в первом периоде в первые 10-14 минут. Были хорошие смены.

Неигровые факторы сказались на матче? Они всегда присутствовали в той или иной мере, где-то больше, где-то меньше. Мы никогда не настраивали наш коллектив на какие-то потусторонние факторы. Нет смысла.

Мы настраиваем ребят на простые вещи, которые делали хорошо весь сезон. Фокус настроен на то, что приносит результат. Так намного легче готовиться к играм. Ты думаешь о своей индивидуальной игре, о звеньях в пятерках и о парах защитников.

«Локомотив» – серьезная команда. Она показывала все пять матчей атакующий хоккей. Здорово двигали шайбу в нашей зоне. Мы приложили много усилий, чтобы перестроиться под эту агрессивную манеру игры. Наш соперник где-то больше сыграл по счету.

Мы не думаем о прошлом сезоне и о прошлых сериях. Это ненужная и тяжелая ноша. Мы готовимся к игре и сопернику, разбираем наши действия», – сказал главный тренер ЦСКА.

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