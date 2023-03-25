Сергей Федоров: «ЦСКА приложил много усилий, чтобы перестроиться под агрессивную манеру игры «Локомотива». Они все пять матчей показывали атакующий хоккей»

Теги ЦСКА Локомотив Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров подвел итоги матча плей-офф с «Локомотивом» (0:1, 3-2).

«Невысокие скорости сегодня? За соперника не буду отвечать, у них такое положение, 1-3 в серии, где-то осторожничали. Мы, считаю, в первом периоде очень хотели забить. Не скажу, что скорости были как в прошлой игре в Ярославле. Но мы играли в агрессивный хоккей. Особенно в первом периоде в первые 10-14 минут. Были хорошие смены.

Неигровые факторы сказались на матче? Они всегда присутствовали в той или иной мере, где-то больше, где-то меньше. Мы никогда не настраивали наш коллектив на какие-то потусторонние факторы. Нет смысла.

Мы настраиваем ребят на простые вещи, которые делали хорошо весь сезон. Фокус настроен на то, что приносит результат. Так намного легче готовиться к играм. Ты думаешь о своей индивидуальной игре, о звеньях в пятерках и о парах защитников.

«Локомотив» – серьезная команда. Она показывала все пять матчей атакующий хоккей. Здорово двигали шайбу в нашей зоне. Мы приложили много усилий, чтобы перестроиться под эту агрессивную манеру игры. Наш соперник где-то больше сыграл по счету.

Мы не думаем о прошлом сезоне и о прошлых сериях. Это ненужная и тяжелая ноша. Мы готовимся к игре и сопернику, разбираем наши действия», – сказал главный тренер ЦСКА.

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4 комментария

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Skipper
Ответ Su
если Локо с Никитиным показывает в этой серии «более атакующий хоккей», то совершенно непонятно в итоге, зачем же Никитина поменяли на Федорова в ЦСКА… не ради атакующего хоккея разве?? кажется, именно такое объяснение нам всем выдавали… и где этот хоккей у ЦСКА сейчас, атакующий? тягомотина - матч за матчем. ТЯГОМОТИНА. при всем уважении к Сергею Федорову игроку. когда клуб играть начнёт? играть, а не терпеть и бороться… невозможно уже. никаких сил нет вот это смотреть.
Ну как зачем? Ты не помнишь, с каким счетом закончилась серия ЦСКА-Локо прошлого года в КГ?
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Shamarin
Ответ Кеша
Теперь уже сомневаюсь останутся ли силы на финал Запада , если обыграете Локо . Похоже на какие -то манипуляции - выжать , как лимон команды соперников .
И не говори. Ротенберг всех купил. Вот увидишь, в седьмом матче будет семь овертаймов. Чтобы уж наверняка на первую игру со СКА вышли люди/тени.
+1
-1
0
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Кеша
Теперь уже сомневаюсь останутся ли силы на финал Запада , если обыграете Локо . Похоже на какие -то манипуляции - выжать , как лимон команды соперников .
+2
-2
0
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Su
если Локо с Никитиным показывает в этой серии «более атакующий хоккей», то совершенно непонятно в итоге, зачем же Никитина поменяли на Федорова в ЦСКА… не ради атакующего хоккея разве?? кажется, именно такое объяснение нам всем выдавали…
и где этот хоккей у ЦСКА сейчас, атакующий? тягомотина - матч за матчем. ТЯГОМОТИНА. при всем уважении к Сергею Федорову игроку. когда клуб играть начнёт? играть, а не терпеть и бороться…
невозможно уже. никаких сил нет вот это смотреть.
+4
0
+4
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