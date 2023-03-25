Вайсфельд думал, что «Ак Барс» всухую выиграет серию с «Адмиралом»: «Плохой из меня прогнозист»

думал, что « » всухую выиграет серию у « ».

24 марта клуб из Владивостока обыграл «Ак Барс» (2:1, 2-3) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

– Если «Адмирал» в двух матчах победит и пройдет дальше, то они будут более вымотанными?

– Они более вымотанные, чем все их соперники, уже после первого матча регулярного чемпионата. Мне кажется, что они уже привыкли к этому режиму, ко всем сложностям, которые у них возникают. Тамбиев в начале сезона сказал, что на разговоры о перелётах у него табу.

– Каким вы видите развитие этой серии?

– Если честно, то плохой из меня прогнозист. Я думал, что в каждом матче «Адмирала» и «Ак Барса» победа будет за Казанью, но сами видите, как развернулась серия, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

3 минуты из лучшей серии второго раунда: «Адмирал» забил две и почти полчаса стоял насмерть