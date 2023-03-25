Вайсфельд думал, что «Ак Барс» всухую выиграет серию с «Адмиралом»: «Плохой из меня прогнозист»

Теги Ак Барс Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Леонид Вайсфельд думал, что «Ак Барс» всухую выиграет серию у «Адмирала».

24 марта клуб из Владивостока обыграл «Ак Барс» (2:1, 2-3) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина. 

– Если «Адмирал» в двух матчах победит и пройдет дальше, то они будут более вымотанными?

– Они более вымотанные, чем все их соперники, уже после первого матча регулярного чемпионата. Мне кажется, что они уже привыкли к этому режиму, ко всем сложностям, которые у них возникают. Тамбиев в начале сезона сказал, что на разговоры о перелётах у него табу. 

– Каким вы видите развитие этой серии?

– Если честно, то плохой из меня прогнозист. Я думал, что в каждом матче «Адмирала» и «Ак Барса» победа будет за Казанью, но сами видите, как развернулась серия, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

3 минуты из лучшей серии второго раунда: «Адмирал» забил две и почти полчаса стоял насмерть

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5 комментариев

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Кеша
Шамарин в каждом комментарии обсерается и уносит мешок минусов . Сейчас отличился на ветке про Кузнецова . Тот ему лично звонит о своих планах докладывает 🤣🤣🤣. Расскажи последние новости про пилота истребителя .
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Shamarin
Ну тебе-то не привыкать, возраст..
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Tina
Я тоже думала что будет по другому, была убеждена что трудные матчи будут, но не до такой же степени, совсем не до такой...
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Tina
Ответ Кеша
Леня , не расстраивайся сильно . Из тебя такой же прогнозист , как из нас болельщиков на спортсе . Я тоже пару раз обосрался . И ничего , живой . Ты главное свои прогнозы поменьше в микрофон говори .
😄👍
+2
0
+2
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Кеша
Леня , не расстраивайся сильно . Из тебя такой же прогнозист , как из нас болельщиков на спортсе . Я тоже пару раз обосрался . И ничего , живой . Ты главное свои прогнозы поменьше в микрофон говори .
+2
-1
+1
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