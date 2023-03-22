Леонид Вайсфельд: «Торпедо» играет в красивый хоккей. У нижегородцев классный сезон, даже если они проиграют СКА 0-4 в серии»

считает, что « » играет в красивый хоккей и привлекает зрителей.

Клуб уступает СКА (0-3) в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«У «Торпедо» классный сезон, даже если нижегородцы проиграют СКА со счетом 0-4 в серии. Они играют в красивый хоккей, привлекают зрителей.

Но глобально, если использовать такую тактику, нужны классные исполнители. В третьем матче «Торпедо» проиграло 0:4, но по моментам была как минимум ничья. Одно дело – твои умения, а другое – проявить их в стрессовых ситуациях», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

0-3 в серии против СКА – не приговор идеям Ларионова. Но есть нюансы