Вайсфельд про закрытую игру «Локомотива»: «Понимаю в регулярке – дотянул до овертайма, буллиты, туда-сюда. Но в плей-офф они как собираются выигрывать?»

Леонид Вайсфельд раскритиковал игру «Локомотива» в матче плей-офф с ЦСКА.

Клуб из Ярославля проиграл первый матч второго раунда со счетом 0:2.

«Я что‑то такое и предполагал. «Локомотив» так же провел серию с «Витязем». Но мы же понимаем уровень ЦСКА и «Витязя». Если они с «Витязем» так закрылись, то с ЦСКА – подавно. Другой вопрос, это же плей‑офф, тут все равно выигрывать надо. Я понимаю в регулярке – дотянул до овертайма, буллиты, туда-сюда. Но как они здесь собираются выигрывать?

С «Витязем» у «Локомотива» серия началась со счета 0:1. Причем там такой ноль был! Прямо вот ноль‑ноль, там вообще моментов не было. При потере шайбы они, даже когда она была ничейной, сразу откатывались на свою синюю линию. Я просто поражен был, таких игр просто не помню в своей карьере», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

«Локомотив» перебросал ЦСКА 35:13, но проиграл 0:2