Вайсфельд про закрытую игру «Локомотива»: «Понимаю в регулярке – дотянул до овертайма, буллиты, туда-сюда. Но в плей-офф они как собираются выигрывать?»

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Леонид Вайсфельд раскритиковал игру «Локомотива» в матче плей-офф с ЦСКА.

Клуб из Ярославля проиграл первый матч второго раунда со счетом 0:2.

«Я что‑то такое и предполагал. «Локомотив» так же провел серию с «Витязем». Но мы же понимаем уровень ЦСКА и «Витязя». Если они с «Витязем» так закрылись, то с ЦСКА – подавно. Другой вопрос, это же плей‑офф, тут все равно выигрывать надо. Я понимаю в регулярке – дотянул до овертайма, буллиты, туда-сюда. Но как они здесь собираются выигрывать?

С «Витязем» у «Локомотива» серия началась со счета 0:1. Причем там такой ноль был! Прямо вот ноль‑ноль, там вообще моментов не было. При потере шайбы они, даже когда она была ничейной, сразу откатывались на свою синюю линию. Я просто поражен был, таких игр просто не помню в своей карьере», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

«Локомотив» перебросал ЦСКА 35:13, но проиграл 0:2

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7 комментариев

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Алексей Иванов
ЦСКА в атаку играл?
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Дмитрий Лазарев
Вайсфельд хоккей не смотрел, написал от балды. Просто ......б. Удачи локомотив!!!
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mihany12
Локо перебросил 35:13, какая же это закрытая игра?
Просто стечение обстоятельств, ЛОКО точно мощнее и это докажет в следующих матчах!
ЛОКО 🔥🔥🔥
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bet1972
Судя по всему его футбольный Орлов укусил. Такой же бред несёт.
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Попков Сега
Уберите, этого Вайсфельд, с телевиденья. Такую чушь мелет, аж уши вянут. Мало того ещё постоянно игроков путает в прямом эфире.
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1905vb
Круто, конечно, с атакой в 13 бросков против 35 в защите! Железная логика
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-1
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Ротор-Волгоград
Хоккей смотреть надо внимательно. Локо в первом периоде просто связал ЦСКА по рукам и ногам. Полностью владели игрой. Второй период был равный, в третьем физики не хватило. Откровенно слабо провели. Но закрытый хоккей... Все эти эксперты, куда смотрят во время игры? Уберите их всех, они несут ххх чушь.
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