Леонид Вайсфельд: «Радулов в 36 лет играет с энергией, которая вызывает восхищение. Он лидер как на льду, так и вне его пределов»

Теги Ак Барс Леонид Вайсфельд Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Леонид Вайсфельд отметил, что Александр Радулов играет с энергией, вызывающей восхищение.

«Адмирал» обыграл «Ак Барс» (2:1, 2-3) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Радулов стал автором единственной шайбы казанцев.

– Радулов в 36 лет летает по площадке, пихает партнерам, кричит и едва ли не в одиночку тащит команду. Видите ли вы у «Ак Барса» зависимость от игры капитана?

– В любой команде, в которой бы ни играл Радулов, очень многое будет зависеть лично от него. Он лидер как на льду, так и вне его пределов. Радулов в 36 лет играет с энергией, которая вызывает восхищение. 

– Тройка Радулова показа себя, а куда пропали три оставшихся звена команды? 

– Не сказал бы, что пропали: все-таки второе звено неплохо сыграло, третье и четвертое – они и должны так играть, может, где-то незаметно, более оборонительно.

Разумеется, первая тройка у «Ак Барса» просто доминирует на льду, только реализации не было. Вообще, думаю, что казанцы выполняли ту установку, которая им была поставлена тренерским штабом. Насколько я понимаю, они ее выполнили, за исключением одного – реализации, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

3 минуты из лучшей серии второго раунда: «Адмирал» забил две и почти полчаса стоял насмерть

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3 комментария

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fedyuk
Радулов молодец. Еще бы Шипачева разбудить.
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Олег Кузнецов
Радулов потерялся в Далласе последние пару сезонов и то, что он летает в КХЛ, это говорит только о низких скоростях КХЛ...
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Михаил Качалов
Леонид приди в себя он беспредельщик, не знаю почему судьи смотрят на это и не реагируют
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