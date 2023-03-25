Леонид Вайсфельд: «Радулов в 36 лет играет с энергией, которая вызывает восхищение. Он лидер как на льду, так и вне его пределов»

отметил, что играет с энергией, вызывающей восхищение.

«Адмирал» обыграл « » (2:1, 2-3) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Радулов стал автором единственной шайбы казанцев.

– Радулов в 36 лет летает по площадке, пихает партнерам, кричит и едва ли не в одиночку тащит команду. Видите ли вы у «Ак Барса» зависимость от игры капитана?

– В любой команде, в которой бы ни играл Радулов, очень многое будет зависеть лично от него. Он лидер как на льду, так и вне его пределов. Радулов в 36 лет играет с энергией, которая вызывает восхищение.

– Тройка Радулова показа себя, а куда пропали три оставшихся звена команды?

– Не сказал бы, что пропали: все-таки второе звено неплохо сыграло, третье и четвертое – они и должны так играть, может, где-то незаметно, более оборонительно.

Разумеется, первая тройка у «Ак Барса» просто доминирует на льду, только реализации не было. Вообще, думаю, что казанцы выполняли ту установку, которая им была поставлена тренерским штабом. Насколько я понимаю, они ее выполнили, за исключением одного – реализации, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

3 минуты из лучшей серии второго раунда: «Адмирал» забил две и почти полчаса стоял насмерть