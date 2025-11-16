Бобровский отбил 17 из 19 бросков в матче с «Тампой». Поражение – 5-е в сезоне при 8 победах

Сергей Бобровский отбил 17 из 19 бросков в матче с «Тампой».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 17 из 19 бросков в матче НХЛ с «Тампой » (1:3). Третью шайбу «Лайтнинг» забросили в пустые ворота на 60-й минуте.

Россиянин потерпел 5-е поражение в сезоне.

Всего в 13 играх текущего чемпионата у Бобровского 89,2% сэйвов при коэффициенте непробиваемости 2,63.