Бобровский отбил 17 из 19 бросков в матче с «Тампой». Поражение – 5-е в сезоне при 8 победах
Сергей Бобровский отбил 17 из 19 бросков в матче с «Тампой».
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 17 из 19 бросков в матче НХЛ с «Тампой» (1:3). Третью шайбу «Лайтнинг» забросили в пустые ворота на 60-й минуте.
Россиянин потерпел 5-е поражение в сезоне.
Всего в 13 играх текущего чемпионата у Бобровского 89,2% сэйвов при коэффициенте непробиваемости 2,63.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
