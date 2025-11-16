«Ванкувер» и Кемпф подписали контракт на год и 1,1 млн долларов. Ранее форвард расторг соглашение с «Торонто», где получал 2,4 млн за сезон

«Ванкувер» и Давид Кемпф подписали контракт на год и 1,1 млн долларов.

«Ванкувер » и форвард Давид Кемпф подписали контракт до конца текущего сезона с зарплатой 1,1 миллиона долларов.

Ранее 30-летний чешский нападающий и «Торонто» расторгли соглашение по обоюдному согласию.

В этом месяце «Лифс» отстранили игрока без сохранения зарплаты за отказ от выступлений в фарм-клубе.

Контракт Кемпфа с «Торонто » с кэпхитом 2,4 млн долларов действовал до завершения сезона-2026/27.

