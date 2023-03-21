Вайсфельд о разговорах про судейство в пользу «Ак Барса»: «Все болеют за слабых. «Адмирал» вроде как слабый. Не скажу, что есть системные сбои в работе арбитров»

Теги Ак Барс судьи Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Леонид Вайсфельд ответил на вопросы о судействе в серии «Ак Барса» и «Адмирала».

– Серия между «Ак Барсом» и «Адмиралом» сопровождается разговорами о судействе. На ваш взгляд, с чем это связано?

– Я последний матч не видел, смотрел только обзор, а что касается первых двух, честно говоря, я удивлен.

Понятно, какие-то ошибки есть, но скажу банальную вещь: пусть команды на себя посмотрят в первую очередь. Они вообще что ли никогда не ошибаются? Природа тех ошибок, которые допускают судьи, мне понятна.

Бывает, что обзор судьями могут перекрыть или еще что-то такое. Это обычное дело. Но я не могу сказать, что в этой серии какие-то системные сбои в работе судей.  

– Ошибаются в обе стороны, а все говорят о судействе в сторону «Ак Барса». Почему так?

– Это обычное дело, ведь все болеют за слабых. «Адмирал» на бумаге вроде бы как слабый. Это что касается эмоционального объяснения.

Но если взглянуть трезвым взглядом на эту ситуацию, игроки «Ак Барса» более мастеровитые. Соответственно, они больше создают, чем разрушают. «Адмирал», напротив, больше играет в разрушение.

В этом плане гипотетически нарушений больше должно быть у дальневосточной команды, потому что «Ак Барса» банально чаще играет с шайбой.

Я хорошо отношусь к обеим командам, но таковы реалии. В третьей игре, мне кажется, «Адмирал» уже перестроился и за счет этого стал меньше удаляться.

– Болельщики часто пишут, что в Казани «работают» с судьями. Насколько это реально?

– Такие разговоры всегда были и будут. От этого никуда не деться.

А если абстрагироваться от этой серии и в целом поговорить о судействе, надо отметить: сейчас каждый шаг арбитров рассматриваются под микроскопом.

Мы с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым в программе «Судейская» каждый момент разбираем по десять раз, и при этом не всегда приходим к общему мнению.

Вы думаете, что в судейском комитете дураки работают? Любая ошибка будет видна, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

2 комментария

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ALEKS66
Да Адмирал достал со своим нытьем про судей. Тамбиев поменьше бы базарил а то выиграл случайно с убогим хоккеем в серии и возомнил себя "богом". Еще надо понять откуда у команды которая не вылазит с самолетов столько сил. Какой то элексирчик волшебный поди придумали.
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татарин Казанский
Ну вот вам и расклад эксперта.
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