Леонид Вайсфельд: «Серебрякову проигрывают почти все голкиперы КХЛ. Это связано с организацией обороны у «Адмирала»

Теги Ак Барс Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Никита Серебряков Адмирал Тимур Билялов Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мыслями об игре вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова.

24 марта клуб из Владивостока обыграл «Ак Барс» (2:1, 2-3) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

– Сейчас все очень много говорят о Серебрякове. Он, конечно, большой молодец и играет здорово. Но без такой организации игры в обороне он бы не выдавал такие матчи – элементарно бы не хватило сил.

Это подтверждает видео с послематчевой раздевалкой: Серебрякову как лучшему игроку встречи вручили адмиральскую фуражку, а он поблагодарил партнеров за то, что они ловили столько бросков на себя. В этом и кроется вся суть игры «Адмирала». 

Еще раз отмечу, что Серебряков играет здорово, но оборона пластается. «Адмирал» играет очень вдумчиво. Видно, что это все отработано.

– На фоне Серебрякова насколько уверенно смотрится Билялов

– Он играет хорошо, на своем уровне. У него нет как грубых ошибок, так и подвигов. К Тимуру не может быть претензий. 

– Но на данный момент Тимур проигрывает вратарскую дуэль?

– Положа руку на сердце, Серебрякову ее проигрывают почти все голкиперы лиги. Но опять же, это связано с организацией всей обороны у «Адмирала», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

3 минуты из лучшей серии второго раунда: «Адмирал» забил две и почти полчаса стоял насмерть

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий