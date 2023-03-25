Леонид Вайсфельд: «Серебрякову проигрывают почти все голкиперы КХЛ. Это связано с организацией обороны у «Адмирала»

поделился мыслями об игре вратаря «Адмирала» .

24 марта клуб из Владивостока обыграл «Ак Барс» (2:1, 2-3) в пятом матче серии второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.

– Сейчас все очень много говорят о Серебрякове. Он, конечно, большой молодец и играет здорово. Но без такой организации игры в обороне он бы не выдавал такие матчи – элементарно бы не хватило сил.

Это подтверждает видео с послематчевой раздевалкой: Серебрякову как лучшему игроку встречи вручили адмиральскую фуражку, а он поблагодарил партнеров за то, что они ловили столько бросков на себя. В этом и кроется вся суть игры «Адмирала».

Еще раз отмечу, что Серебряков играет здорово, но оборона пластается. «Адмирал» играет очень вдумчиво. Видно, что это все отработано.

– На фоне Серебрякова насколько уверенно смотрится ?

– Он играет хорошо, на своем уровне. У него нет как грубых ошибок, так и подвигов. К Тимуру не может быть претензий.

– Но на данный момент Тимур проигрывает вратарскую дуэль?

– Положа руку на сердце, Серебрякову ее проигрывают почти все голкиперы лиги. Но опять же, это связано с организацией всей обороны у «Адмирала», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

3 минуты из лучшей серии второго раунда: «Адмирал» забил две и почти полчаса стоял насмерть