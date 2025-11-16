Кучеров сделал передачу в матче с «Флоридой». У него 7+8 в 15 играх

Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче с «Флоридой».

Форвард «Тампы » Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче НХЛ с «Флоридой» (3:1).

Россиянин набрал 15-е (7+8) очко в текущем сезоне, всего он провел 15 игр.

Сегодня за 22:31 (6:56 – в большинстве) у Кучерова 6 бросков в створ ворот, 1 блок-шот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 1».