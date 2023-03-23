Ротенберг о проблемах в игре СКА: «Советские легенды Тихонов, Третьяк мне рассказывали, что часами тренировали большинство. Так что будем часами тренировать»

Теги СКА Торпедо Виктор Тихонов Владислав Третьяк Динамо Минск Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что СКА будет часами тренировать большинство.

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Торпедо» (5:3, 4-0 в серии) в четвертом матче серии и вышел в финал Западной конференции.

«Минск и «Торпедо» – совершенно разные соперники. Все матчи тяжелые, любая победа дается непросто, но мы работали весь сезон. При этом есть детали, которые нас не устраивают, и у нас сейчас достаточно времени, чтобы потренироваться.

За счет чего победили? Главное – нам удалось поддержать скорости, предложенные соперником. А также самоотдача и командный характер.

Проблемное большинство? Будем тренировать. Мне в свое время рассказывали наши советские легенды – Тихонов, Третьяк, что часами тренировали большинство. Так что будем часами тренировать. К счастью, у нас есть время на это», – сказал главный тренер СКА.

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3 комментария

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цэсемьэр
лучше вообще со льда не уходите, хочу посмотреть как от тебя в стиле Могильного будут игроки за океан переезжать😁
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Заполярник2
А куда девался Тарасов?
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Delys
Получается он уже заранее знает, что соперников его клуба будут часто удалять 😅
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