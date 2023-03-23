Ротенберг о проблемах в игре СКА: «Советские легенды Тихонов, Третьяк мне рассказывали, что часами тренировали большинство. Так что будем часами тренировать»

заявил, что СКА будет часами тренировать большинство.

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Торпедо» (5:3, 4-0 в серии) в четвертом матче серии и вышел в финал Западной конференции.

«Минск и « » – совершенно разные соперники. Все матчи тяжелые, любая победа дается непросто, но мы работали весь сезон. При этом есть детали, которые нас не устраивают, и у нас сейчас достаточно времени, чтобы потренироваться.

За счет чего победили? Главное – нам удалось поддержать скорости, предложенные соперником. А также самоотдача и командный характер.

Проблемное большинство? Будем тренировать. Мне в свое время рассказывали наши советские легенды – Тихонов, , что часами тренировали большинство. Так что будем часами тренировать. К счастью, у нас есть время на это», – сказал главный тренер .