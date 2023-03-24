Заварухин об ужесточении лимита: «Понимаю, что есть СКА и ЦСКА, у которых много российских мастеров. Но остальным командам будет тяжело»

Теги Салават Юлаев ЦСКА СКА Автомобилист болельщики Николай Заварухин Сергей Гомоляко КХЛ Стефан Да Коста лимит на легионеров Спорт-Экспресс Хоккей

Николай Заварухин считает неправильным решение сократить лимит на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с 5 до 3 в заявке команды на матч.

«Если говорить про сокращение лимита, то я считаю этот шаг неправильным. Самая оптимальная цифра – 5 качественных легионеров. Молодые ребята все равно должны смотреть на них и учиться.

Я уже как-то вспоминал этот пример. В свое время к нам в «Салават Юлаев» приезжал на закате карьеры Сергей Гомоляко, когда большинству ребят было 25-26 лет. И мы постоянно смотрели на него и брали что-то хорошее. Нам нужно больше людей такого уровня, нужна такая преемственность. Все равно болельщики ведь приходят смотреть не на беготню, а на мастеров уровня Да Косты, на красивые голы и комбинации.

На сегодняшний день заменить этих легионеров российскими ребятами тяжеловато. Я понимаю, что есть СКА и ЦСКА, у которых много российских мастеров. Но остальным командам будет тяжело», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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3 комментария

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fregat96
Да ладно Николаич,мы то все таки вовремя подсуетились и у нас есть отличные казахи - Волк и Блэкер!) А как же нас критиковали в прошлом межсезонье за это, прямо вой стоял. Правда, это все наши успехи в сезоне!))
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Angelgirl
Ужесточение лимита - глупейшее решение глупого руководителя, врага нашего хоккея.
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Владимир
Золотые слова!! Я с ним полностью согласен... Я сегодня ради интереса посчитал, сколько легов играет в НХЛ.. В среднем за клуб играет 13 европейцев!! Это я ещё не отделил американцев от канадцев!!
+3
-1
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