Заварухин об ужесточении лимита: «Понимаю, что есть СКА и ЦСКА, у которых много российских мастеров. Но остальным командам будет тяжело»

считает неправильным решение сократить лимит на легионеров в КХЛ.

Министерство спорта РФ утвердило сокращение лимита в Фонбет Чемпионате КХЛ с 1 августа 2023 года с 5 до 3 в заявке команды на матч.

«Если говорить про сокращение лимита, то я считаю этот шаг неправильным. Самая оптимальная цифра – 5 качественных легионеров. Молодые ребята все равно должны смотреть на них и учиться.

Я уже как-то вспоминал этот пример. В свое время к нам в « » приезжал на закате карьеры , когда большинству ребят было 25-26 лет. И мы постоянно смотрели на него и брали что-то хорошее. Нам нужно больше людей такого уровня, нужна такая преемственность. Все равно болельщики ведь приходят смотреть не на беготню, а на мастеров уровня Да Косты, на красивые голы и комбинации.

На сегодняшний день заменить этих легионеров российскими ребятами тяжеловато. Я понимаю, что есть СКА и , у которых много российских мастеров. Но остальным командам будет тяжело», – сказал главный тренер « ».