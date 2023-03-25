Роман Ротенберг: «Я не устал от хоккея. То, что работало вчера, сегодня не работает, нужно новое – тактика, фразы, нельзя повторяться»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что не устал от хоккея.

– Не устаете от хоккея?

– Знаете, я никогда не устаю, но я всегда за развитие и саморазвитие. Как только человек останавливается в развитии, то ему уже не так интересно становится.

Потому что он уже выиграл не раз, и это все работало вчера. Но то, что работало вчера, уже сегодня не работает, нужно что-то новое – внести в команду новые упражнения, тактику, новые фразы, нельзя повторяться.

И когда человек развивается, это не может быть скучно. Он не может устать, нужно только дальше развиваться, заниматься саморазвитием, и тогда это очень интересно. Я точно не устал от хоккея.

– То есть вы получаете удовольствие от хоккея?

– Однозначно да, получаю.

От работы с командой, когда вижу, как игрок в июле приехал на сборы и был в шестом звене, а сейчас он играет в первом звене. Значит, мы правильно работаем. Есть такие примеры.

Главная наша работа – помочь игрокам развиваться и побеждать. А победы нужны для того, чтобы мы знали, что работаем правильно, – сказал главный тренер СКА.

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6 комментариев

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Snow11
Можно еще раз повторить?)))
"Я думаю, он просто глупый человек"- В.В. Познер о Никите Джигурде)
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Ramzez II
про ноги Сен-луи не говорил? странно....
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Кеша
«Полет на истребителе» еще не все сегодня сказал . Я угораю от него. Представляю , как тренерский штаб смеется в голос от этого персонажа вне работы . Новые фразы , шестое звено …бггг. Подожди с новыми фразами . Мы еще от старых фраз вдоволь не насмеялись .
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Эдуард Тимашев
А как же система? )))
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Ценитель прекрасного
Не читал полностью, слово система сказал?
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Геннадий Тимченко
уже хоккей устал от Роттена🤦
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