Роман Ротенберг: «Я не устал от хоккея. То, что работало вчера, сегодня не работает, нужно новое – тактика, фразы, нельзя повторяться»

заявил, что не устал от хоккея.

– Не устаете от хоккея?

– Знаете, я никогда не устаю, но я всегда за развитие и саморазвитие. Как только человек останавливается в развитии, то ему уже не так интересно становится.

Потому что он уже выиграл не раз, и это все работало вчера. Но то, что работало вчера, уже сегодня не работает, нужно что-то новое – внести в команду новые упражнения, тактику, новые фразы, нельзя повторяться.

И когда человек развивается, это не может быть скучно. Он не может устать, нужно только дальше развиваться, заниматься саморазвитием, и тогда это очень интересно. Я точно не устал от хоккея.

– То есть вы получаете удовольствие от хоккея?

– Однозначно да, получаю.

От работы с командой, когда вижу, как игрок в июле приехал на сборы и был в шестом звене, а сейчас он играет в первом звене. Значит, мы правильно работаем. Есть такие примеры.

Главная наша работа – помочь игрокам развиваться и побеждать. А победы нужны для того, чтобы мы знали, что работаем правильно, – сказал главный тренер .