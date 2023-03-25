Кожевников о КХЛ: «Не надо в обороне сидеть, но тренеры за свою пятую точку волнуются. Ларионов ничего не боится, поставил игру, и все влюбились в «Торпедо»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников тактика Хоккей

Александр Кожевников считает, что клубам КХЛ стоит брать пример с «Торпедо». 

Клуб из Нижнего Новгорода под руководством Игоря Ларионова впервые с 2016 года дошел до 2-го раунда плей-офф, где уступил СКА (0-4). 

– У нижегородцев хороший хоккей, глаза горят, но нет опыта борьбы на высшем уровне. Игроки пока не умеют справляться с напряжением, психологией, которая есть в кубковых сражениях. По сравнению со СКА они вообще юнцы. Поэтому и произошло такое развитие событий в четвертой игре. Преимущество хозяева добыли, но хладнокровия, чтобы удержать преимущество, им не хватило.

– По вашим ощущениям, «Торпедо» хотя бы на одну победу наиграло, или счет по партиям 4-0 сейчас реально отражает соотношение сил между двумя этими командами?

– Наверное, наиграло. Конечно, хотелось, чтобы они цепанули разочек. Или два. Укусили СКА. Но не сложилось.

– Но все равно руководство «Торпедо» должно считать такое выступление большим успехом?

– Думаю, они должны быть довольны такой командой. Все страна радуется, что у нас появился коллектив, который умеет играть.

– Найдутся ли в КХЛ клубы, которые пойдут по примеру Ларионова и не будут скупать высокооплачиваемых звезд, а делать команду из хоккеистов, жаждущих о себе заявить?

– Всем в КХЛ пора запомнить, что не надо в обороне сидеть. Это неинтересно смотреть. Но тренеры лиги волнуются за свою пятую точку, чтобы не проиграть и не вылететь с работы! Потому что у нас если что-то не так, сразу снимают.

А Ларионов ничего не боится, поставил игру, и все влюбились в эту команду. Надеюсь, что это станет примером для других, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

3 комментария

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Александр Евстюнин
Ответ newhood@icloud.com
Только он пару сезонов повлюбляет так публику, а потом она спросит : А результаты то где, Игорёк?
Это вряд ли. Механизм уже запущен!
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Марат Валеев
Ответ newhood@icloud.com
Только он пару сезонов повлюбляет так публику, а потом она спросит : А результаты то где, Игорёк?
А ты что Ванга смотреть в будущее?
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newhood@icloud.com
Только он пару сезонов повлюбляет так публику, а потом она спросит : А результаты то где, Игорёк?
0
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