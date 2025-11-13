Бабаев об игре Кузнецова с «Ладой»: «Пока не тот, которого я хочу видеть. Нужно игровое время и тренерское доверие»
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, оценил игру нападающего после возвращения в состав «Металлурга».
Кузнецов не играл с 29 октября по решению тренера. 12 ноября он сделал голевую передачу в матче FONBET КХЛ с «Ладой» и провел на льду 14:55.
– Как оцените игру Евгения Кузнецова после возвращения в состав?
– Это пока не тот Кузнецов, которого я хочу видеть. Поэтому я жду того, что понравится мне.
– Что ему еще не хватает, на ваш взгляд?
– Я жду, что он выйдет на свой игровой уровень, а для этого нужна игровая практика. Если тренеру нравится, как он сейчас готов, значит, у него будет больше игрового времени и он наберет игровую форму. И вот тогда уже я увижу того Кузнецова, которого и я хочу видеть, и все вокруг. Нужно игровое время и тренерское доверие.
– То, что он хорошо тренировался эту неделю, показывает его желание выйти на этот уровень?
– Да, это показывает его желание. Я никогда не сомневался, что он любит хоккей. Он хочет сделать все, чтобы вернуться на свой прежний уровень, – сказал Бабаев.
Кузнецов ярко вернулся – сделал ассист на победный гол. Разин наконец-то доволен