Бабаев об игре Кузнецова с «Ладой»: «Пока не тот, которого я хочу видеть. Нужно игровое время и тренерское доверие»

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова , оценил игру нападающего после возвращения в состав «Металлурга ».

Кузнецов не играл с 29 октября по решению тренера. 12 ноября он сделал голевую передачу в матче FONBET КХЛ с «Ладой» и провел на льду 14:55.

– Как оцените игру Евгения Кузнецова после возвращения в состав?

– Это пока не тот Кузнецов, которого я хочу видеть. Поэтому я жду того, что понравится мне.

– Что ему еще не хватает, на ваш взгляд?

– Я жду, что он выйдет на свой игровой уровень, а для этого нужна игровая практика. Если тренеру нравится, как он сейчас готов, значит, у него будет больше игрового времени и он наберет игровую форму. И вот тогда уже я увижу того Кузнецова, которого и я хочу видеть, и все вокруг. Нужно игровое время и тренерское доверие.

– То, что он хорошо тренировался эту неделю, показывает его желание выйти на этот уровень?

– Да, это показывает его желание. Я никогда не сомневался, что он любит хоккей. Он хочет сделать все, чтобы вернуться на свой прежний уровень, – сказал Бабаев .

