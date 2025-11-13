«Оттава» подписала контракт с Пинто на 4 года и 7,5 млн долларов за сезон. Форварда банили на 41 матч прошлой регулярки за ставки на спорт

«Оттава» подписала новый контракт с Шэйном Пинто.

«Оттава» подписала новое соглашение с Шэйном Пинто на 4 года. Средняя зарплата 25-летнего нападающего составит 7,5 млн долларов за сезон.

«Сенаторс » выбрали Пинто под 32-м общим номером на драфте в 2019 году. Он провел за клуб 233 матча с учетом плей-офф и набрал 123 (60+63) очка.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на его счету 14 (8+6) очков в 17 матчах при полезности «плюс 2» и среднем игровом времени 19:23.

По действующему договору форвард получает 3,75 млн долларов в год. Он пропустил половину прошлого сезона после бана за ставки на спорт.