Николай Заварухин: «Торпедо» – открытие сезона. Они бегут в прессинг, хорошо владеют шайбой. Питер в похожий хоккей играет»

считает «Торпедо» открытием сезона.

– Кто-нибудь, кроме , в этом сезоне из коллег задает тренды?

– Если за исключением Ларионова, то сложно сказать. У него такой хоккей – постоянное движение, постоянный накат, атака. Игорь взял ребят, которые очень хорошо катаются.

В остальном смотришь на другие команды в плане той же обороны, прессинга и не видишь чего-то нового: кто-то может пойти активно, кто-то откатиться по схеме «1-4». Условный ЦСКА играет «1-1-3», « » – «1-3-1». Все уже знакомо нам.

Все-таки « » – это открытие сезона. Они бегут в прессинг, хорошо владеют шайбой. Кстати, Питер в похожий хоккей играет.

– У вас было предубеждение относительного того, что стиль «Торпедо» в плей-офф не будет работать?

– Не скажу, чтобы я сильно сомневался в нем. Да, в нем есть много авантюрных моментов – тот же бег на встречном движении. Но он дает результат. Значит, Ларионов работает правильно.

Игорь очень импонирует мне как игрок. Я рос на его примере. Для меня он был иконой. Когда играл сам, то мне больше всего нравилось именно его понимание хоккея, – сказал главный тренер « ».