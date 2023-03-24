Николай Заварухин: «Торпедо» – открытие сезона. Они бегут в прессинг, хорошо владеют шайбой. Питер в похожий хоккей играет»

Теги ЦСКА Локомотив СКА Автомобилист Торпедо Николай Заварухин Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Николай Заварухин считает «Торпедо» открытием сезона.

– Кто-нибудь, кроме Ларионова, в этом сезоне из коллег задает тренды?

– Если за исключением Ларионова, то сложно сказать. У него такой хоккей – постоянное движение, постоянный накат, атака. Игорь взял ребят, которые очень хорошо катаются.

В остальном смотришь на другие команды в плане той же обороны, прессинга и не видишь чего-то нового: кто-то может пойти активно, кто-то откатиться по схеме «1-4». Условный ЦСКА играет «1-1-3», «Локомотив» – «1-3-1». Все уже знакомо нам.

Все-таки «Торпедо» – это открытие сезона. Они бегут в прессинг, хорошо владеют шайбой. Кстати, Питер в похожий хоккей играет.

– У вас было предубеждение относительного того, что стиль «Торпедо» в плей-офф не будет работать?

– Не скажу, чтобы я сильно сомневался в нем. Да, в нем есть много авантюрных моментов – тот же бег на встречном движении. Но он дает результат. Значит, Ларионов работает правильно.

Игорь очень импонирует мне как игрок. Я рос на его примере. Для меня он был иконой. Когда играл сам, то мне больше всего нравилось именно его понимание хоккея, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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5 комментариев

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Igor_Samara
сосиСКА играет в кабинетах
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heivani
Выходить,боротья,биться,..где не мастерством,так напором берут.Молодцы автозаводчики,выкладываются по полной в каждом матче - отсюда и результат.
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Сергей Жарковский
Команда действительно открытие сезона, ещё поработает Ларионов и будет в финале кубка Гагарина
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uwe2000
дай бог чтоб костяк команды сохранился
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Кеша
Отлично сказал ! Академик хоккея Игорь Николаевич Ларионов !
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