Бывальцев согласовал контракт с «Автомобилистом» на 55 млн рублей в год (Артур Хайруллин)
Алексей Бывальцев согласовал контракт с «Автомобилистом» на 55 миллионов рублей в год.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Срок действия контракта 29-летнего нападающего с «Трактором» истекает 30 апреля.
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Бывальцев провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (15+24) очков.
Ранее он играл за «Адмирал», «Амур», СКА и «Витязь».
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