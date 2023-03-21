Бывальцев согласовал контракт с «Автомобилистом» на 55 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

Теги Трактор Автомобилист возможные переходы КХЛ Алексей Бывальцев деньги Хоккей

Алексей Бывальцев согласовал контракт с «Автомобилистом» на 55 миллионов рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин. 

Срок действия контракта 29-летнего нападающего с «Трактором» истекает 30 апреля.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Бывальцев провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (15+24) очков.

Ранее он играл за «Адмирал», «Амур», СКА и «Витязь». 

5 комментариев

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oldgordon
Ответ ne ravnodushen
Неужели клубы получают столько прибыли, чтобы давать такие контракты?
Только владельцы и спонсоры могут позволить. На настоящий момент.
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ne ravnodushen
Неужели клубы получают столько прибыли, чтобы давать такие контракты?
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oldgordon
Если в одну тройку с Ли, то очень неплохой вариант.
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Crosby174
Да и вообще 55 не такие страшные цифры. После контракта в 35 Алексей явно заслужил повышение. 50 точно. А +- 5 млн в его случае точно роли не сыграет. Это не 65, про которые изначально писали.
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Crosby174
Артур Хайруллин сообщал об уходе Анвара. Помним-помним...
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