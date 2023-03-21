Бывальцев согласовал контракт с «Автомобилистом» на 55 млн рублей в год (Артур Хайруллин)

согласовал контракт с « » на 55 миллионов рублей в год.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Срок действия контракта 29-летнего нападающего с « » истекает 30 апреля.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Бывальцев провел 68 матчей в регулярном чемпионате и набрал 39 (15+24) очков.

Ранее он играл за «Адмирал», «Амур», СКА и «Витязь».