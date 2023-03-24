считает, что «Автомобилист» проиграл « » из-за травмы вратаря.

Клуб из Екатеринбурга вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв магнитогорцам (3-4). «Металлург» перевел 7-й матч с в овертайм, уступая 1:3 и забив дважды на 54-й и 56-й минутах.

– Не было ли мысли, что вам могут не простить поражение от «Магнитки»?

– Наверное, больше переживал за последнюю игру с Магнитогорском. Честно, не думал о контракте. Тем более что нужно было каждый день настраивать и восстанавливать ребят. Хотелось дать результат. Мне не стыдно за всю серию и за проделанную работу.

Многие журналисты писали, что у «Автомобилиста» в серии с «Металлургом» вообще нет шансов, ставили на 1-4. Но мы отыграли здорово. У нас получилась интересная серия и для тренеров, и для болельщиков.

Где-то нас подвела игра в овертаймах. Скорее всего, здесь сказалось психологическое состояние команды после того, как соперник сравнивал. А так, мне было очень приятно находиться в этой атмосфере.

Считаю, что самое главное в этом нелепом поражении – это вратарская тема. У нас травмировался Матссон, который набрал хорошую форму. Думаю, что с ним бы мы прошли дальше и дали бы бой следующему сопернику.

– У Бобкова, которому вынужденно пришлось стать стартером, больше были проблемы с психологией или «физикой»?

– Физическое состояние у него было хорошим. Наверное, он просто не попал в эту серию из-за психологического состояния, – сказал главный тренер « ».