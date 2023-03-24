Панин о критике «Салавата»: «Прекрасно понимаю людей, которые недовольны. Это нормальная ситуация. Стараюсь абстрагироваться от негатива»

высказался о критике игры «Салавата» со стороны болельщиков.

В этом сезоне уфимский клуб впервые с 2017 года выбыл в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Адмиралу» (2-4).

– Прекрасно понимаю людей, которые недовольны. Болельщик, который ассоциирует себя с командой, в случае победы чувствует с ней единение, это «мы», это «наше». Когда негативный результат, то у любого человека идет отторжение, получается, что это «они» проиграли.

Это нормальная ситуация. В такие моменты стараюсь абстрагироваться от негатива.

– Вам не кажется, что в Уфе уж слишком жесткая реакция? Болельщики готовы просто уничтожить.

– Так всегда же. С годами просто обрастаешь толстой кожей и спокойно реагируешь на те или иные заявления. За тех ребят, которые вместе со мной играли в этом неудачном для нас плей-офф, мне не стыдно. Все старались.

– Когда говорят о результате «Салавата» позор, провал, грандиозная неудача, вы соглашаетесь с такими формулировками?

– Я бы назвал это неудачным результатом. Привык думать с другой стороны.

Я не могу осудить действия людей, не понимая, что происходит. Самое простое сказать: «Неудачники, козлы» и так далее. Гораздо лучше подключить мыслительный процесс и проанализировать, почему так происходит. Это круче работает, – сказал капитан « ».