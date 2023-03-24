Панин о будущем: «Переговоры с «Салаватом» идут. Хотелось бы, чтобы создавалась чемпионская команда»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Капитан «Салавата» Григорий Панин сказал, что ведет переговоры с клубом о новом контракте. 

Защитник выступает за уфимцев с 2017 года. 

– Переговоры с «Салаватом» идут?

– Да, идут.

– Рассматриваете другие клубы или общаетесь только с «Салаватом»?

– На этот вопрос хочется ответить уклончиво. Можно сказать, что в «Салавате» я уже прирос. Хотелось бы, чтобы здесь создавалась чемпионская команда или команда, которая хочет решать высокие задачи. Конечно, у нас стоит задача выиграть кубок, но каждый год не хватает каких-то деталек.

Хотелось бы, чтобы мы подкрутили винтики, и на следующий сезон у нас появилась команда с чемпионским духом. Для меня это очень важный фактор. Мне уже 38 лет будет в новом сезоне. С годами понимаешь, что ощущение от победы в кубке ни с чем несравнимо.

И хочешь потешить свое самолюбие, чтобы в будущем тебя называли обладателем Кубка Гагарина, – сказал Панин. 

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2 комментария

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Meny
Играл бы у кошек, имел бы КГ в прошлом и был проклят всей лигой. А у нас нет сейчас КГ , зато теперь наш Капитан чист и светел )))
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Адильхан Абдусаламов
Сказки на ночь
+1
-1
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