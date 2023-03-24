Гендиректор «Салавата» о продлении контрактов с Козловым и его штабом: «Задача формирования новой команды выполнена»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» высказался о решении сохранить тренерский штаб Виктора Козлова

«Мы договорились о продлении контракта с тренерским штабом. Одной из задач штаба в прошлом сезоне было формирование новой команды. Она выполнена.

Если бы мы понимали, что у этих специалистов не получается работа с коллективом, что мы идем в неправильном направлении, то мы бы не продлевали контракты с тренерами.

Результат в завершившемся сезоне, к сожалению, нас не удовлетворяет, но ни у кого из нас нет обреченности и неуверенности в завтрашнем дне», – сказал Ринат Баширов

«Салават Юлаев» продлил контракты с главным тренером Козловым и его штабом на следующий сезон

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1 комментарий

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Амин Манн
Можно сказать хорошо что договорились, а то много предложений было у тш))
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