«Салават Юлаев» продлил контракты с главным тренером Козловым и его штабом на следующий сезон
«Салават Юлаев» оставил тренерский штаб Виктора Козлова на следующий сезон.
«Весь тренерский штаб «Салавата Юлаева» продолжит работу в нашем клубе.
Контракты продлены с Виктором Козловым, Николаем Цулыгиным, Константином Кольцовым, Олегом Филимоновым и Адрианом Вальво», – говорится в телеграм-канале клуба.
В этом сезоне уфимцы впервые с 2017 года вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Адмиралу» (2-4).
Козлов был назначен главным тренером в прошлом году после ухода из команды финского специалиста Томи Лямся.
Кто сможет сделать Уфу чемпионом?
Поиграть. Конечно не за кубок, просто Поиграть.