«Салават Юлаев» продлил контракты с главным тренером Козловым и его штабом на следующий сезон

Теги Салават Юлаев Николай Цулыгин Константин Кольцов Виктор Козлов КХЛ Хоккей

«Салават Юлаев» оставил тренерский штаб Виктора Козлова на следующий сезон.

«Весь тренерский штаб «Салавата Юлаева» продолжит работу в нашем клубе.

Контракты продлены с Виктором Козловым, Николаем Цулыгиным, Константином Кольцовым, Олегом Филимоновым и Адрианом Вальво», – говорится в телеграм-канале клуба. 

В этом сезоне уфимцы впервые с 2017 года вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Адмиралу» (2-4). 

Козлов был назначен главным тренером в прошлом году после ухода из команды финского специалиста Томи Лямся. 

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
позор не адекватам
#######…материться тут нельзя! 😶
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Сергей Жарковский
Можно и при Козлове, но лучше бы было без него
А какой тренер тебе нравится.
Кто сможет сделать Уфу чемпионом?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kipsone
Нечасто встретишь случай с продлением контракта при вылете из 1/8 КГ от седьмой команды, т.е руководство клуба считает сезон весьма успешным, ставя задачу завоевать кубок)) смех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RusSh
Нуууу, я бы все равно Кольцова убрал.....большинство оно либо есть, либо его нет. А у нас его не было и похоже и не будет. В Татарии с этим жестко, обделался-иди гуляй. А у нас последний шанс, предпоследний шанс, последнее китайское предупреждение и т.д.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ftw2002@yandex.ru
Странное решение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Киреев
Ответ Radik_2.0
рахмат..
Зур ус
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Ответ Олег
Если усилить состав, то можно и пи Козлове Поиграть. Конечно не за кубок, просто Поиграть.
Можно и при Козлове, но лучше бы было без него
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eliza77
Странно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АДЕКВАТНИК
Внутренние интриги так и не позволяют Николаю Леонидовичу Цулыгину занять, давно заслуженный им, пост главного тренера ХК СЮ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Профи66
Козлов нормальный тренер..Вся проблема в селекционной работе...Нужна удврная пятерка, как в былые времена...Нужны крепкие рослые защитники...Ежов хороший кипер...нужен бэкап только
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Если усилить состав, то можно и пи Козлове
Поиграть. Конечно не за кубок, просто Поиграть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Radik_2.0
Ответ selachii
Мои искренние соболезнования фанатам СЮ
рахмат..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верховенский1990
Команда в 1-м раунде вылетает от Адмирала, но тренерский штаб продолжает работу, соболезнования Уфе, что тут еще сказать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ачиваков Марат
Правильное решение! Обязательно нужно усиление состава опытными игроками, скинув некчемных, как баласт.Но, что то мне подсказывает, что Пчеловод опять, ни чего не изменить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshal .masha
Ответ Саша Чугунков
Салават будет сильнее в этом сезоне, главное пару завершителей подписать, просто все привыкли сюда тянули легионеры, а их нет
Ну с легионерами тоже 4:0 от Ак Барса вылетали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Str+
Ответ akh_eduard
Спасибо за сезон 23/24
Присоединяюсь к твоим словам благодарности… Спасибо за сезон. Можете вообще не играть сразу, воспользуйтесь услугой автослив
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Str+
Ответ selachii
Мои искренние соболезнования фанатам СЮ
Спасибо за сочувствие…
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archi Muha
В.Козлов Мда. Будем очень надеяться что соберёт команду достойную. Опыт приходит с годами. Не нужно судить по одному сезону. Пример Ак барс. Был один тренер, засели в попе. Призвали Акына вытащил вроде. Дайте ещё один шанс. Я думаю что проявит себя.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кодаров
У СЮ нет бабок, вот они и исходят из реалий
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Чугунков
Салават будет сильнее в этом сезоне, главное пару завершителей подписать, просто все привыкли сюда тянули легионеры, а их нет
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустем Хайруллин
Молодежь Уфы показала себя прекрасно и у них перспективное будущее....удачи Салавату в следующем сезоне Козлову работать...работать...работать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кодаров
Ничего страшного))) Лошадь идёт поперек борозды...)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mi4eL
Башкиры, это фиаско. Реально жаль...при условии что на рынке есть кандидаты
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Камиль Мухаметшин
это слишком большая глупость. да простят меня фанаты Салавата Юлаева но это печальная новость.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алик Рахманов
Ответ akh_eduard
Спасибо за сезон 23/24
🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий