«Салават Юлаев» продлил контракты с главным тренером Козловым и его штабом на следующий сезон

« » оставил тренерский штаб на следующий сезон.

«Весь тренерский штаб «Салавата Юлаева» продолжит работу в нашем клубе.

Контракты продлены с Виктором Козловым, , , Олегом Филимоновым и Адрианом Вальво», – говорится в телеграм-канале клуба.

В этом сезоне уфимцы впервые с 2017 года вылетели из плей-офф в первом раунде, уступив «Адмиралу» (2-4).

Козлов был назначен главным тренером в прошлом году после ухода из команды финского специалиста Томи Лямся.