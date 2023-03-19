Вратарь «Сан-Хосе» Раймер отказался надеть ЛГБТ-свитер: «Предпочитаю не поддерживать то, что противоречит моим убеждениям, основанным на Библии – высшем авторитете»

Теги Сан-Хосе НХЛ Джеймс Раймер ЛГБТ Политика религия Хоккей

Вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ.

Канадец не участвовал в раскатке команды перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1). Игроки «Шаркс» надели специальные свитера с радужной символикой в рамках «Вечера гордости». 

Раймер заявил, что это решение связано с его религиозными убеждениями. При этом он отметил, что всегда стремился относиться с уважением ко всем окружающим.  

«В данном конкретном случае я предпочитаю не поддерживать то, что противоречит моим личным убеждениям, основанным на Библии – высшем авторитете в жизни», – заявил Раймер. 

Участие вратаря в этом матче в качестве основного не планировалось. Он был сменщиком Каапо Кяхкенена. 

Проект You Can Play, который работает над продвижением инклюзивности в спорте, заявил, что в организации разочарованы действиями Раймера.

«Религия и уважение не противоречат друг другу. Мы, безусловно, разочарованы, когда религия используется как причина не поддерживать наше сообщество», – говорится в заявлении. 

Ранее The Athletic сообщал, что «Миннесота» отказалась от радужных джерси в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. В составе клуба в НХЛ играет Кирилл Капризов.

Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

Беттмэн об отказе игроков и клубов от ЛГБТ-джерси: «Надо уважать факт, что не все хотят принимать активное участие»

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66 комментариев

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Genry
Ну поддержал бы надел , тут ничего постыдного нет , тебя же не заставляют, насильно становится таким.
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Владимир Илюхин
Ответ Фанат Ференцвароша
Эта акция - именно уважение, а не призыв стать геем. Как это идёт в разрез библии и религии? Это лицемерие. Хоть кто то ответил на эти отказы по факту
Уважение и т.д. это все слова. Блаж, фикция. Объясню на пальцах. Вот я, к примеру, болею за ЦСКА, мой лучший друг - болеет за Спартак. Мои убеждения не позволяют мне даже надеть футболку Спартака. Хотя друг хороший и я его уважаю. Почему я должен поддержать акцию одеваний в футболки Спартака? Не хочу. Так и геи, должны принять этот отказ. Ну не хочет человек. Это его выбор. Зачем он вообще должен объяснять, что поступил так или иначе? Где уважение самого человека? Почему он должен проявлять уважение к этой акции, если его самого не уважают?
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Фанат Ференцвароша
Ответ BarT
Ты на заднем приводе?
Да я скорее не поддерживаю однополые отношения, чем поддерживаю. Но как же у многих gорит от ЛГБТ))) Дело каждого, кто чем занимается. Если ничего плохого не совершаешь и никому не мешаешь, то в чем проблема?
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Жанна Калгина
Стадное чувство прививают,на мнение одного наплевать
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Валерий Петров
Ответ Марсель Объелся
Как-то не очень он убедил своим заявлением. Мог бы просто сказать - я гомофоб
Не убедил, да, но иначе подвергся бы хейту.
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BarT
Ответ Фанат Ференцвароша
Я конечно все понимаю, свобода слова и т.д. Но зачем он свои действия религией прикрывает? Тебя ж никто не заставляет быть геем. Это акция в поддержку людей, которые ничего плохого и никаких преступлений не совершают. Это призыв к равноправию прежде всего. Хорошо ли это или плохо, это другой вопрос. Но причем тут Библия? Если ты гомофоб - так и скажи. А так ты даже ещё больший грешник, раз за религией прячешься. Лицемер обычный, как и Проворов
Ты на заднем приводе?
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Илья Цветков
В голову почему то пришла песня Dust in the Wind группы Kansas
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Марсель Объелся
Как-то не очень он убедил своим заявлением. Мог бы просто сказать - я гомофоб
+1
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Фанат Ференцвароша
Ответ Владимир Илюхин
«Религия и уважение не противоречат друг другу. Мы, безусловно, разочарованы, когда религия используется как причина не поддерживать наше сообщество». На самом деле очень продуманное сообщение. Тут они каждое слово под лупой рассматривали и утверждали. Вроде они как бы непричем, а человек прикрывается религией. По хорошему и ответ должен быть соответствующим. Из разряда "Мы безусловно, разочарованы вашим неуважением к нашим религиозным убеждениям и мнением, что это всего лишь "причина", а не внутреннее мировоззрение человека, когда его поступками руководит его совесть."
Эта акция - именно уважение, а не призыв стать геем. Как это идёт в разрез библии и религии? Это лицемерие. Хоть кто то ответил на эти отказы по факту
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-4
-4
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Евгений Мешков
Миннесота показал пример уважения к законам РФ, в отличии от надетых через зад петрушек из гааги
+4
0
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sla3138
Вернём нашу старую добрую радугу на место!!!
+6
0
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WSW
321сы
+1
0
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Кавабунга Шреддоголовый
Проворов открыл ящик Пандоры просто. Мощнейший удар по повесточке
+3
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Андрей Акимов
Дожили!!!!
Почему-то нормальные люди должны оправдываться за свое поведение!!!
+4
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sla3138
Ответ Kasztelan
Ещё один якобы ведущий жизнь по Библии , но при этом нарушающий правила как минимум из Левит 19. Удобненько...
Кинь в него камень...
+1
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sla3138
Одно из "оснований миропорядка" дало трещину. Караул!!!
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Фанат Ференцвароша
Ответ hhlg
Нормально Провор пендосов то расшатал! ;)
Ну я признаю, что Проворов придумал лицемерную причину для отказа от этих акций. Пока только один игрок лишь за ним последовал из несколько сотен. Но ничего, через десять лет может ещё пару тройку последуют примеру Ивана!
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-5
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Владимир Илюхин
«Религия и уважение не противоречат друг другу. Мы, безусловно, разочарованы, когда религия используется как причина не поддерживать наше сообщество». На самом деле очень продуманное сообщение. Тут они каждое слово под лупой рассматривали и утверждали. Вроде они как бы непричем, а человек прикрывается религией. По хорошему и ответ должен быть соответствующим. Из разряда "Мы безусловно, разочарованы вашим неуважением к нашим религиозным убеждениям и мнением, что это всего лишь "причина", а не внутреннее мировоззрение человека, когда его поступками руководит его совесть."
0
0
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Алекс Я
Ответ Ярославец75
А за что и почему его должны были отменить? Что он нарушил?
А ты кому вопрос задал?адресуй его той организации ,которая проводит эти акции и которая выказала неудовольствия действиями игрока.если он ничего не нарушил ,то чем они недовольны?
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Kasztelan
Ещё один якобы ведущий жизнь по Библии , но при этом нарушающий правила как минимум из Левит 19. Удобненько...
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AminO2
Раймер не Грайнер
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Фанат Ференцвароша
Я конечно все понимаю, свобода слова и т.д. Но зачем он свои действия религией прикрывает? Тебя ж никто не заставляет быть геем. Это акция в поддержку людей, которые ничего плохого и никаких преступлений не совершают. Это призыв к равноправию прежде всего. Хорошо ли это или плохо, это другой вопрос. Но причем тут Библия? Если ты гомофоб - так и скажи. А так ты даже ещё больший грешник, раз за религией прячешься. Лицемер обычный, как и Проворов
0
-8
-8
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hhlg
Нормально Провор пендосов то расшатал! ;)
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raspisanie77
Эффект Проворова, да будет так!
+4
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DenSpM
Понравился комментарий в твиттере:
Мол, странно для парня, которого каждую игру дырявят другие парни по 5 раз)))
+4
-2
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