Вратарь «Сан-Хосе» Раймер отказался надеть ЛГБТ-свитер: «Предпочитаю не поддерживать то, что противоречит моим убеждениям, основанным на Библии – высшем авторитете»

Вратарь « » отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ.

Канадец не участвовал в раскатке команды перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1). Игроки «Шаркс» надели специальные свитера с радужной символикой в рамках «Вечера гордости».

Раймер заявил, что это решение связано с его религиозными убеждениями. При этом он отметил, что всегда стремился относиться с уважением ко всем окружающим.

«В данном конкретном случае я предпочитаю не поддерживать то, что противоречит моим личным убеждениям, основанным на Библии – высшем авторитете в жизни», – заявил Раймер.

Участие вратаря в этом матче в качестве основного не планировалось. Он был сменщиком Каапо Кяхкенена.

Проект You Can Play, который работает над продвижением инклюзивности в спорте, заявил, что в организации разочарованы действиями Раймера.

«Религия и уважение не противоречат друг другу. Мы, безусловно, разочарованы, когда религия используется как причина не поддерживать наше сообщество», – говорится в заявлении.

Ранее The Athletic сообщал, что « » отказалась от радужных джерси в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. В составе клуба в играет Кирилл Капризов.

Перед этим российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

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