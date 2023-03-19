Вратарь «Сан-Хосе» Раймер отказался надеть ЛГБТ-свитер: «Предпочитаю не поддерживать то, что противоречит моим убеждениям, основанным на Библии – высшем авторитете»
Вратарь «Сан-Хосе» Джеймс Раймер отказался надевать свитер в поддержку ЛГБТ.
Канадец не участвовал в раскатке команды перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1). Игроки «Шаркс» надели специальные свитера с радужной символикой в рамках «Вечера гордости».
Раймер заявил, что это решение связано с его религиозными убеждениями. При этом он отметил, что всегда стремился относиться с уважением ко всем окружающим.
«В данном конкретном случае я предпочитаю не поддерживать то, что противоречит моим личным убеждениям, основанным на Библии – высшем авторитете в жизни», – заявил Раймер.
Участие вратаря в этом матче в качестве основного не планировалось. Он был сменщиком Каапо Кяхкенена.
Проект You Can Play, который работает над продвижением инклюзивности в спорте, заявил, что в организации разочарованы действиями Раймера.
«Религия и уважение не противоречат друг другу. Мы, безусловно, разочарованы, когда религия используется как причина не поддерживать наше сообщество», – говорится в заявлении.
Ранее The Athletic сообщал, что «Миннесота» отказалась от радужных джерси в связи с законом РФ о запрете пропаганды ЛГБТ. В составе клуба в НХЛ играет Кирилл Капризов.
Перед этим российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Он объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
Беттмэн об отказе игроков и клубов от ЛГБТ-джерси: «Надо уважать факт, что не все хотят принимать активное участие»
Почему-то нормальные люди должны оправдываться за свое поведение!!!
Мол, странно для парня, которого каждую игру дырявят другие парни по 5 раз)))