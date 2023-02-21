Эрик и Марк Стаалы – 2-й дуэт братьев в истории «Флориды» с голами в одном матче. Братья Буре были первыми

и – 2-й дуэт братьев в истории «Флориды» с голами в одном матче.

38-летний форвард (11-я шайба в сезоне) и 36-летний защитник (2-я шайба в сезоне) отличились во втором периоде матча регулярного чемпионата с «Анахаймом» (4:3 ОТ).

В промежутке между этими моментами Эрик Стаал еще раз поразил ворота, но гол не был засчитан из-за блокировки вратаря.

Ранее в составе «Пантерс» в одном матче забивали и . Это произошло в матче с «Чикаго» (4:5) 13 февраля 2002 года.