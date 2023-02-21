Эрик и Марк Стаалы – 2-й дуэт братьев в истории «Флориды» с голами в одном матче. Братья Буре были первыми
Эрик и Марк Стаалы – 2-й дуэт братьев в истории «Флориды» с голами в одном матче.
38-летний форвард (11-я шайба в сезоне) и 36-летний защитник (2-я шайба в сезоне) отличились во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3 ОТ).
В промежутке между этими моментами Эрик Стаал еще раз поразил ворота, но гол не был засчитан из-за блокировки вратаря.
Ранее в составе «Пантерс» в одном матче забивали Павел и Валерий Буре. Это произошло в матче с «Чикаго» (4:5) 13 февраля 2002 года.
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