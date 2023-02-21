Эрик и Марк Стаалы – 2-й дуэт братьев в истории «Флориды» с голами в одном матче. Братья Буре были первыми

Теги Флорида Эрик Стаал НХЛ Павел Буре Валерий Буре Марк Стаал Хоккей

Эрик и Марк Стаалы – 2-й дуэт братьев в истории «Флориды» с голами в одном матче.

38-летний форвард (11-я шайба в сезоне) и 36-летний защитник (2-я шайба в сезоне) отличились во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:3 ОТ).

В промежутке между этими моментами Эрик Стаал еще раз поразил ворота, но гол не был засчитан из-за блокировки вратаря. 

Ранее в составе «Пантерс» в одном матче забивали Павел и Валерий Буре. Это произошло в матче с «Чикаго» (4:5) 13 февраля 2002 года. 

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2 комментария

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ivany4
слыхал я одну лягенду.. .о двух братьях пересказ
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-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
e1ther - e1ther
Прикольно
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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