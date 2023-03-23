Голдобин о серии с «Авангардом»: «Вроде старались, бились, а в итоге – 0-4. В следующем сезоне не допустим таких ошибок»

высказался после вылета «Металлурга» от « » (0-4).

«Вроде старались, бились, а в итоге – 0-4... Чего не хватило? Хоккей в этом и заключается – быть чуть лучше соперника. Они забили на одну больше и выиграли, все матчи так и прошли.

Сегодня начали с хорошим настроем, все готовы были биться. Но пропустили на первой минуте. Конечно, это немного подломило. Потом вернулись, сравняли. И после пропустили глупые голы. Эдди, конечно, спасал нас – не повезло.

Будем лучше готовиться в следующем сезоне и не допустим таких ошибок.

Моя низкая результативность в плей-офф? Плохо сыграл, что сказать. Нет оправданий. Надо было больше забивать, отдавать передач. Но «Авангард» много блокировал бросков, поэтому мы и забивали по одной в матче.

Готов ли я остаться в «Металлурге»? Если предложат, то – конечно», – сказал форвард « ».