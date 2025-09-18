Панарин о переговорах с «Рейнджерс»: «Приятно чувствовать уверенность в будущем, но я не первый год в хоккее, привык ко всему. Не жалуюсь, готов много работать»
Артемий Панарин высказался о возможном продлении контракта с «Рейнджерс».
Срок соглашения 33-летнего нападающего с «Рейнджерс» с кэпхитом 11,6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2025/26. Панарин заявил, что сосредоточен исключительно на подготовке к новому сезону и не собирается публично обсуждать ситуацию со своим контрактом.
«Конечно, всем приятно чувствовать уверенность в будущем, но я не первый год в хоккее и привык к таким ситуациям.
Это происходит не каждый сезон, но сейчас все именно так. Я не жалуюсь. Я готов много работать», – сказал Артемий Панарин.
Генменеджер «Рейнджерс» о контракте Панарина: «Я не веду переговоры публично. Любые разговоры с Артемием или его агентом останутся конфиденциальными»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Рейнджерс»
